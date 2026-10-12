استفزازات الحذاء وتحايل وإصابة: صالح أبو الشامات ينقل نسخة "المشاغب فينيسيوس" إلى الأهلي.. ولهذا لم يُطرد نجم الوصل رغم تغطية فمه!

أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون التوقف عند أمرين مهمين بخصوص النجم السعودي الشاب صالح أبو الشامات؛ وذلك خلال مواجهة عملاق جدة الأهلي مع مستضيفه نادي الوصل الإماراتي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.
* أولًا: عدم طرد سفيان بوفتيني
كما ذكرنا.. المغربي سفيان بوفتيني، مدافع فريق الوصل الأول لكرة القدم، قام بتوجيه بعض الكلمات إلى أبو الشامات، وهو يغطي فمه.
ومن المعروف أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أقر تعديلًا جديدًا مؤخرًا؛ يتيح إشهار "البطاقة الحمراء" لأي لاعب يغطي فمه، أثناء مواجهة أو مشادة مع منافسه.
ولكن أيضًا؛ منح التعديل الجهات المنظمة للمسابقات المحلية والقارية المختلفة، حرية تطبيق هذه القاعدة من عدمها.
وبالفعل.. وفقًا للصحفي الرياضي الموثوق عيسى سعيد، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق قاعدة "الطرد" بسبب تغطية الفم أثناء المشادات في مسابقاته القارية؛ ومنها دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وهذا يفسر سبب عدم "طرد" بوفتيني، بعد تغطية فمه أثناء حديثه مع أبو الشامات، في مباراة الأهلي والوصل؛ وهو ما أكده المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حيث نفى تغافل الحكم عن الواقعة، وإنما الأمر مرتبط بعدم تطبيق القاعدة آسيويًا.
* ثانيًا: إصابة أبو الشامات ومشادة جديدة
أما النقطة الثانية؛ فجاءت بإصابة أبو الشامات في الدقيقة 70، من عمر مباراة الأهلي والوصل الآسيوية.
أبو الشامات حاول مد يده لمنع تقدم لاعب الوصل، فتعرض لإصابة على مستوى الكتف؛ الأمر الذي تطلب نقله عبر "السيارة الطبية"، إلى خارج المستطيل الأخضر.
وأثناء نقله.. أخذت جماهير الوصل تهاجم أبو الشامات، ليرد عليهم بالإشارة إلى حذائه؛ وهو الأمر الذي أغضب "دكة بدلاء" الفريق الإماراتي، الذين دخلوا في اشتباكات معه.
ولذا.. بات صالح أبو الشامات يذكرنا بما يفعله النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ سواء بالاستفزازات المتبادلة مع الخصوم أو الجماهير، وحتى الغضب بعد استبداله في المباريات.
وبعيدًا عن المقارنة بين اللاعبين بالطبع؛ يجب على أبو الشامات أن يراجع حساباته من جديد ويركز في اللعب كما كان، حتى لا يضيّع موهبته الكبيرة.