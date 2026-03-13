"سأقفز من الشرفة فقط من أجل النساء" .. نجم فرانكفورت يرد على طلب مدربه الغريب!

دخل نادي إينتراخت فرانكفورت في أزمة مع مطلع العام الجديد، مما أدى إلى إقالة دينو توبمولر واستبداله برييرا في أوائل فبراير. ووفقًا لتشاندلر، اهتم الإسباني البالغ من العمر 43 عامًا على الفور "بالأمور المهمة التي ربما فقدناها بعض الشيء في الأشهر الأخيرة. لقد أدخل قواعد جديدة ومستوى مختلف من الانضباط، وابتكر عقوبات مضحكة في بعض الأحيان، والتي يجب تنفيذها أيضًا. صارم، ولكن بروح الدعابة".

وأورد تشاندلر مثالاً مباشراً: "إذا تأخرت، عليك تنظيف دراجات زملائك". ويقول اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً إنه "لم يتلق أي عقوبات" لأنه "بصفته أكبر اللاعبين سناً، لا يمكنني ارتكاب أي أخطاء".

ينحدر تشاندلر من أكاديمية شباب أينتراخت، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2014 بعد فترة قصيرة قضاها في نادي 1. FC نورنبرغ. يُعتبر الظهير الأيمن شخصية قيادية مهمة في الفريق، لكنه لم يعد يلعب دوراً يذكر على الصعيد الرياضي. لقد مر ما يقرب من عام على آخر مشاركة لتشاندلر في مباراة رسمية، ولم يلعب سوى 162 دقيقة فقط خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية.