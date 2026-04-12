صاحب نادي الأرض المسطحة: أراد دخول الإسلام وركض وراء اللاعبين بلحم الخنزير.. من هو خافي بوفيس الذي يبيع الاشتراكات بالصلوات؟





بعد العاصفة التي أثارها المقطع المصور خرج خافي بوفيس في توضيح جديد ليدافع عن نفسه متبنيًا رواية لم يتوقعها أحد.

أكد بوفيس في حديثه أنه يشعر بالاندهاش من اتهامه بالعنصرية أو كراهية الإسلام مشددًا على أنه عاش في بلدان إسلامية لفترات طويلة تفوق ما قضاه 99 بالمئة من منتقديه حاليًا.

وذهب رئيس النادي إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن معلومة شخصية زعم فيها أنه فكر في مرحلة سابقة من حياته في اعتناق الدين الإسلامي بشكل رسمي لأنه وجد فيه سبيلاً لتعزيز روحانيته وتواصله مع الخالق.

وبرر بوفيس مطاردة لاعبيه بلحم الخنزير بأنها كانت مجرد دعابة بسيطة ومزحة ممتعة بينه وبين فريقه ولا تحمل أي أبعاد عدائية معتبرًا أن من هاجموه استغلوا المحتوى لتشويه صورة نادي موسكاردو دون فهم المقاصد الحقيقية وراء هذا التصرف.



