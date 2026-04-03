Goal.com
مباشر
Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"هل لديك رخصة تدريبية؟".. لاعب إنتر السابق : جورج جيسوس هو الأفضل لكنه يمتلك هذا الهوس

النصر
باراديسو
الدوري السويسري الدرجة الثالثة
النصر ضد النجمة
النجمة
دوري روشن السعودي
باراديسو ضد بافوا
ازيكويل سشيلوتو
سبورتنج لشبونة

موقف مثير بين الثنائي خلال عملهما في لشبونة

أبدى لاعب الوسط الإيطالي إيزيكيل سكيلوتو، رأيه في جورج جيسوس مدرب النصر السعودي، واصفًا إياه بـ"الأفضل"، لكنه كشف عن أحد الأشياء التي اعتاد البرتغالي على الهوس بها.

سكيلوتو سبق أن لعب تحت قيادة جيسوس مع سبورتينج لشبونة، خلال الفترة التي قضاها مدرب النصر مع الفريق البرتغالي من 2015 وحتى عام 2018.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال سكيلوتوعن جيسوس؟

    الإيطالي صاحب الأصول الأرجنتينية قال لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت:"جورج جيسوس هو الأفضل، لكنه مهووس دائمًا بخط التسلل، كان يحسب المسافات في الملعب بالمليمتر بطريقة متناهية الدقة".

    وأضاف:"في إحدى المرات تجرأت في الحديث معه عن أمر تكتيكي، وقلت له إن الاستراتيجية نفذت بشكل جيد، فجاء رده بكل برود:"هل تملك رخصة تدريبية مثلًا؟ حسنًا، سأذهب للجلوس هناك".

    وتعكس تصريحات صاحب الـ36 سنة، حالة الانضباط التكتيكي التي يفرضها المدرب البرتغالي، وعدم ترحيبه بتدخل اللاعبين في الأمور الفنية.

    • إعلان
  • Brighton & Hove Albion v Watford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    من هو سكيلوتو؟

    اللاعب صاحب الأصول الأرجنتينية خاض مسيرة حافلة في الدوري الإيطالي، ولعب لعدة أندية هناك أبرزها أتالانتا وإنتر وساسوولو وبارما، وتنقل بين العديد من الفرق طوال مشواره.

    وذهب سكيلوتو لاختبار فسه في عدة دول أخرى مثل البرتغال مع لشبونة وإنجلترا بصفوف برايتون، والإمارات مع دبي إف سي، وإف سي باراديسو بسويسرا، وهو الفريق الذي يلعب له الآن.

  • نظرة على مسيرة جيسوس

    المدرب البرتغالي الذي ارتبط مؤخرًا بتدريب السعودية خلفًا لهيرفي رينارد، يعتبر من أبرز الأسماء ضمن أبناء بلاده، حيث بدأ مسيرته بتدريب بعض الفرق المغمورة، قبل الذهاب إلى براجا ثم بنفيكا في 2015، ورحل لسبورتنج لشبونة في 2018 قبل خوض تجربته الأولى مع الهلال.

    وعمل بعدها المدرب المخضرم في فلامنجو البرازيلي ثم بنفيكا وفنربخشه، وعاد إلى الهلال في 2023، ورحل عن الزعيم متوجهًا إلى تجربته الحالية مع النصر السعودي.

    وخلال مشواره حصد جيسوس العديد من الألقاب جاءت كالتالي :

    - 6 ألقاب لكأس الدوري البرتغالي "5 مع بنفيكا ولقب بسبورتينج لشبونة"

    - 3 ألقاب دوري برتغالي مع نفيكا

    - لقب كأس تركيا مع فنربخشه

    - بطل كأس السوبر المحلي مع فلامنجو وبطل الدوري البرازيلي

    - لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال


  • ما ينتظر النصر مع جيسوس

    ورغم أنه استهل موسم 2025-2026، بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، ومرّ بأزمة الخروج المبكر من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16، إلا أن النصر - في المقابل - يقدم مستويات مذهلة، مع المدير الفني جورج جيسوس، سواءً في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا 2.

    النصر يتربع في الصدارة، برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، فيما لا يزال سباق دوري روشن مشتعلًا، بمنافسة الأهلي والقادسية.

    وعلى المستوى القاري، فإن النصر ضمن مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يستعد لملاقاة الوصل الإماراتي، علمًا بأن الأصفر سيخوض مواجهتي دور الثمانية وقبل النهائي - حال التأهل - يومي 19 و22 إبريل، في مدينة دبي الإماراتية.