"هل لديك رخصة تدريبية؟".. لاعب إنتر السابق : جورج جيسوس هو الأفضل لكنه يمتلك هذا الهوس

المدرب البرتغالي الذي ارتبط مؤخرًا بتدريب السعودية خلفًا لهيرفي رينارد، يعتبر من أبرز الأسماء ضمن أبناء بلاده، حيث بدأ مسيرته بتدريب بعض الفرق المغمورة، قبل الذهاب إلى براجا ثم بنفيكا في 2015، ورحل لسبورتنج لشبونة في 2018 قبل خوض تجربته الأولى مع الهلال.
وعمل بعدها المدرب المخضرم في فلامنجو البرازيلي ثم بنفيكا وفنربخشه، وعاد إلى الهلال في 2023، ورحل عن الزعيم متوجهًا إلى تجربته الحالية مع النصر السعودي.
وخلال مشواره حصد جيسوس العديد من الألقاب جاءت كالتالي :
- 6 ألقاب لكأس الدوري البرتغالي "5 مع بنفيكا ولقب بسبورتينج لشبونة"
- 3 ألقاب دوري برتغالي مع نفيكا
- لقب كأس تركيا مع فنربخشه
- بطل كأس السوبر المحلي مع فلامنجو وبطل الدوري البرازيلي
- لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال