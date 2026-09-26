شيكابالا يهاجم العميد وميدو يؤكد: مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب كارثة ويجب أن يعتذر حسام حسن!

وكانت شرارة الأزمة قد انطلقت خلال اللقاء بعدما قرر حسام حسن سحب محمد صلاح في الدقيقة 60، وهو القرار الذي فاجأ المتابعين وأثار تكهنات حول معاناته بدنيًا.

ونفى حسن في المؤتمر الصحفي وجود أي إصابة، مؤكدًا أن استبدال نجم طرابزون سبور التركي جاء بناء على رؤية فنية بحتة فرضتها متطلبات وسير المباراة.

وجاء هذا التصريح ليزيد من سخونة الأجواء، لا سيما بعد التصريحات التي أطلقها حسام حسن قبل المباراة بحق الحارس محمد الشناوي، حين صرح بأن الشناوي في فترة من الفترات كان منتهيًا ولا يلعب مع ناديه ومع ذلك عاد إلى مستواه من خلال منتخب مصر، وهو ما فجر غضب النادي الأهلي الذي أصدر بيانًا شديد اللهجة عقب لقاء أنجولا أكد فيه أن تصريحات المدرب تعكس رؤية محدودة.



