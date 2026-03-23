أندري شيفتشينكو يتحدث بحرية تامة عن الدوري الإيطالي وعن ميلان. وإليكم ما نقلته Milannews.it: "إنتر يمتلك تشكيلة أوسع بكثير، ولديه لاعبون من مستويات مختلفة وهو في الصدارة. لكن ميلان يقدم أداءً رائعاً هذا الموسم. الفوز على تورينو يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وقد حفز أليجري الفريق بعد الهزيمة أمام لاتسيو. أعتقد أن ميلان سيفوز بالمباريات القادمة وسيضغط على إنتر. الأمر يتحدد مباراة بمباراة. إذا بقي ميلان قريباً من إنتر، فكل شيء ممكن...".
شيفتشينكو: "يمكن لميلان أن يضغط من أجل الفوز بالدوري. ليو؟ إنه ليس مهاجمًا"
لياو ونظام الفيديو المساعد للحكم
هل ستعود إلى كرة القدم بدون نظام VAR؟
"يجب تقييم كل شيء جيدًا. التكنولوجيا تساعد، حتى لو كان الكثير من الناس غير راضين".
هل ليو مهاجم؟
"إنه ليس مهاجمًا، فهو لا يلعب دوره الطبيعي حاليًا. طُلب منه أن يلعب في مركز المهاجم: في بعض المباريات كان أداؤه جيدًا، وفي أخرى أقل من ذلك. لكن لتقييمه في هذا الدور، يجب منحه الوقت. بالطبع، يجب أن نرى ما إذا كان لديه الرغبة في مساعدة الفريق، وهو الوحيد الذي يمكنه لعب هذا الدور. يمكن أن يخطئ في المباراة، لكن لا يمكن أن يخطئ في الموقف. هناك لحظات قد يغضب فيها من زملائه أو من المدرب، لكن يجب بعد ذلك توضيح الأمور على الفور".
الصديق القط
كيف يتكيف مع بوليسيتش؟
"يجب على ليو وبوليسيتش التكيف مع بعضهما البعض، دون أن يضع كل منهما نفسه قبل مصلحة الفريق. يجب أن يكون أي لاعب مستعدًا في أي لحظة للعب حتى في دور مختلف".
هل غاتوسو متحمس؟
"سيكون متحمسًا بنسبة 100٪، يجب كبح جماحه حتى لا يثقل كاهل اللاعبين. نظرًا لضيق الوقت، لا يمكنه سوى العمل على تحفيز اللاعبين. بالنسبة لي، إيطاليا ستنجح. بالنسبة لأوكرانيا، سيكون الوصول إلى كأس العالم بمثابة حلم: شعبنا ينتظر هذه الهدية".