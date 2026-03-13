شيفتشينكو: "مشاهدة ميلان وهو يفوز تبعث في نفسي شعوراً جيداً، وأنا أؤمن بفوزه بالدوري. ليو؟ إنه ليس مهاجماً، وقد أخبرني مودريتش عن المشجعين"

عاد أندري شيفتشينكو، المهاجم السابق لميلان، إلى ميلانو لحضور الفعالية التي نظمتها جولة "وورلد ليجندز باديل"، حيث تحدث أيضًا عن لوكا مودريتش. وفي أسبوع حاسم للروسونيري، جاءت كلمات تشجيع مهمة من بطل عظيم مثل الأوكراني، في حديثه مع قناة "سكاي سبورت". خلال اليوم، قام الأوكراني بزيارة الفريق في ميلانيلو لتحية اللاعبين والطاقم الفني، بما في ذلك ماسيميليانو أليجري، في لقاء لم يحدث منذ عدة سنوات.

"رؤية ميلان يفوز تجعلني أشعر بالسعادة"

"العودة إلى ميلانيلو؟ إنه أمر رائع، شعرت بشيء في معدتي. لم آتِ إلى هنا منذ أربع أو خمس سنوات. كان من الرائع رؤية الفريق والمدرب أليجري، وذهبت أيضًا لرؤية قسم الشباب. أرى ميلان يفوز وهذا يشعرني بالسعادة".

"وجدت أليجري متحمساً: الآن يجب الضغط على إنتر"

"أليجري؟ وجدته متحمساً ومبهجاً وإيجابياً، وهذا يجعلني أعتقد حقاً أن ميلان قادر على النجاح، فهو على الطريق الصحيح. الفريق يعمل بشكل جيد، وعلينا محاولة الضغط على إنتر".

"مودريتش قائد: أخبرني أن مشجعي ميلان مميزون"

"مودريتش؟ إنه لاعب رائع، لطالما أثار إعجابي بتواضعه. يتمتع بشخصية قوية، إنه قائد. سألته عن انطباعاته عن ميلانو وعما إذا كان قد تأقلم جيدًا، فأجابني أنه سعيد وأن مشجعي ميلان مميزون. وهذا صحيح. المنافسة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا تسعد المشجعين وتمنحك طاقة كبيرة."

"لياو يلعب في مركز غير مركزه: إنه يبذل جهدًا كبيرًا وقد قدم مباريات رائعة"

"مقارنة مع ليو؟ أعتقد أنني وهو نتمتع بخصائص مختلفة. لقد قدم مساهمة مهمة منذ بداية الموسم. لقد غير دوره، لكنه لا يتناسب مع خصائصه. ومع ذلك، فقد أبدى استعدادًا تامًا لتلبية طلبات المدرب وقدم مباريات رائعة. إنه يواجه صعوبة لكنه يضع نفسه تحت تصرف الفريق، وعليه أن يتكيف مع دور لا يناسبه. سيستغرق الأمر بعض الوقت لفهم ما إذا كان مناسبًا للقيام بذلك. هو، مثل الآخرين، يبذل قصارى جهده ويؤدي أداءً جيدًا".

"الوضع صعب في أوكرانيا: نأمل في التأهل إلى كأس العالم لإرضاء الجماهير"

"الحرب في أوكرانيا؟ الوضع صعب دائمًا. لقد مرت أربع سنوات على الحرب. في هذا العالم هناك الكثير من الصراعات والحروب، لكن لا يجب أن ننسى. كان شتاءً قارسًا وعانى الكثير من الناس. لحسن الحظ، كرة القدم تساعد الناس، ونأمل في التأهل إلى كأس العالم، فهذا هو هدفنا. إذا قدمت لنا الفريق هذه الهدية، فسيكون ذلك إنجازًا عظيمًا".