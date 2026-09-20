قبل أزمة إد شيران وماكليمور بسبب فلسطين .. توني كروس "صانع الجدل" الذي استنكر وصفه بـ"النازي" وهاجم السعودية!

الرجل الذي يأبى ألا يكون في دائرة الضوء دائمًا .. هكذا يمكننا وصف حياة الألماني السابق توني كروس بعد الاعتزال، فبينما يتجنب معظم النجوم إبداء آرائهم في عديد القضايا خارج المستطيل الأخضر، يسير نجم ريال مدريد الأسبق عكس الاتجاه!

آخر القضايا التي فرض كروس نفسه عليها خلال الساعات الماضية رغم جدليتها الكبيرة .. تلك الخاصة بجولة الفنان البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الجولة يشارك بها عديد الفنانين؛ على رأسهم مغني الراب الأمريكي ماكليمور؛ المستهدف حاليًا بالهجوم من عدة جهات أمريكية، على إثر دعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

ماكليمور أحد أبرز الشخصيات الداعمة لفلسطين منذ بدء الحرب على غزة، وصاحب أغنية "قاعة هند" التي أُطلقت في مايو 2024 تخليدًا لذكرى الطفلة الشهيدة هند رجب، لكن ما دفع لتكثيف الهجوم عليه مؤخرًا هو وقوفه على أحد المسارح بأمريكا خلال جولة شيران الحالية، قائلًا: "الحرية لفلسطين"، موجهًا عدة رسائل دعم لمن يعانون في غزة والضفة الغربية.

عقب تلك التصريحات، تقرر استبعاد ماكليمور من جولة شيران في أمريكا، باتفاق عدة أطراف من مسؤولي ملاعب أمريكا وقيادات سياسية، لكن مغني الراب لم يغير موقفه، بل أعلن أنه سيتبرع بمليون دولار من عائداته في الجولة، لمنظمات داعمة لفلسطين.

وسط كل هذا الجدل، كان لتوني كروس نصيبه من المشهد، حيث قام بالإعجاب ببيان إد شيران، الذي يوضح خلاله موقفه من استبعاد ماكليمور، ورفضه إقحام السياسة في الحفلات الغنائية.





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هذا عرّض توني كروس لبعض الهجوم، لكنه ليس بجديد عليه، فهو صاحب العديد من المواقف الجدلية سياسيًا واجتماعيًا، دعونا نستعرض أبرزها في السطور التالية..



