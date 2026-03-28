شوهد روبن أموريم وهو يلعب البادل مع رئيس نادي مانشستر سيتي بعد مرور شهرين على إقالته القاسية من مانشستر يونايتد

كان الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في ظهور أموريم هو اختيار رفيقه. فقد تم تصويره على أرض الملعب برفقة فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي. ويربط بينهما تاريخ طويل، حيث لعب الاثنان معاً في صفوف براغا قبل أن يعين فيانا أموريم مدرباً لفريق سبورتينغ خلال الفترة الناجحة التي قضاها الفريق في لشبونة.

احتفل النادي الرياضي بهذه الزيارة البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشور مرح. وجاء في التعليق: "حاولنا الاتصال بك لتعزيز طاقمنا التدريبي، لكن لم يتحقق ذلك هذه المرة!" "شكراً جزيلاً على زيارتكما يا روبن أموريم وهوغو فيانا، كان من دواعي سرورنا استضافتكما في معرض باديل إكسبو."