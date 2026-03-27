شون دايتش ينقذ الموقف؟! توتنهام يفكر في تقديم عرض قصير الأجل في معركة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز في حال رفض روبرتو دي زيربي العرض

واجهت مساعي توتنهام لتعيين مدرب دائم جديد عقبة كبيرة قد تجبره على اللجوء إلى حل جذري قصير الأجل. لا يزال روبرتو دي زيربي، الذي غادر مرسيليا الشهر الماضي، الخيار الأول لإدارة توتنهام، لكن الإيطالي يرفض، حسبما ورد، تولي مهام التدريب في الوقت الذي يمر فيه النادي بأزمة هبوط. ويحتل توتنهام حالياً المركز 17 في الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. وقد يفكر دي زيربي في تولي زمام الأمور في الصيف، بشرط أن يحافظ توتنهام على مكانه في الدوري الممتاز، مما يترك فراغاً يحتاج إلى ملئه على الفور.

أصبحت الوضع المتعلق بالمدرب المؤقت الحالي تودور هشًا بشكل متزايد. فقد شهد الفريق سلسلة من النتائج السيئة، حيث حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته الست في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن يتم تحديد مستقبله في النادي بحلول يوم الاثنين، حيث يتعاطف النادي مع وضعه الشخصي عقب وفاة والده ماريو، لكنه يدرك تمامًا أن النتائج على أرض الملعب يجب أن تتحسن على الفور إذا أرادوا تجنب الهبوط.