شميكيل: "ربما تكون هذه آخر مباراة لي في كرة القدم". إصابة الحارس الدنماركي خطيرة للغاية

"أنا لاعب كرة قدم منذ ولادتي. هذا أمر مدمّر. في الوقت الحالي، أجد صعوبة بالغة في استيعاب ما حدث"، قال غولازو لـ CBS Sports، بحضور والده بيتر، وهو أيضًا حارس مرمى سابق ومعلق في البرنامج.





"تلقيت يوم الثلاثاء خبرًا مفاده أن هذه قد تكون نهاية مسيرتي. عندما أتمكن من العودة إلى لياقتي البدنية، قد أكون قد تجاوزت الأربعين من عمري". يُقدر وقت التعافي بـ 11/12 شهرًا. "سأبذل قصارى جهدي لأرى إن كنت سأتمكن من العودة. ربما سيكون ذلك أحد أعظم الإنجازات في مسيرتي إن تمكنت من التعافي من إصابة كهذه. سأكافح، وسأجرب كل ما بوسعي. سأخضع لبرنامج إعادة التأهيل". لكن ما هي طبيعة هذه الإصابة؟