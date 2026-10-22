شبح جديد يظهر من المجهول لـ"يهدد مكانة موسى ديابي" في باير ليفركوزن.. ومواجهة كريت البداية فقط!

في عالم الساحرة المستديرة؛ يُقال إن "التجربة الثانية" للاعب أو مدرب ما مع النادي نفسه، تكون سيئة على الأغلب.

بمعنى.. لاعب أو مدرب ما قد يتألق مع أحد الأندية، ثم يغادره لخوض تجارب أخرى؛ قبل أن يعود إليه مجددًا بعد عدة سنوات، ليجد نفسه يُعاني.

هذه النظرية قد نشاهدها مع النجم الفرنسي موسى ديابي؛ وذلك بناءً على معطيات بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على الأقل.

ديابي البالغ من العمر 27 سنة، لعب في صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني، في الفترة من 2019 إلى 2023؛ قبل أن يرحل إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي، ثم عملاق جدة الاتحاد من 2024 إلى 2026.

ومنذ العودة إلى ليفركوزن، لم يقدّم ديابي الكثير مع الفريق الألماني، وآخرها في مواجهة نادي أوفي كريت اليوناني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..