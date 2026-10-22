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Moussa Diaby Bayer Leverkusen (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

شبح جديد يظهر من المجهول لـ"يهدد مكانة موسى ديابي" في باير ليفركوزن.. ومواجهة كريت البداية فقط!

فقرات ومقالات
موسى ديابي
باير ليفركوزن
جوناس هوفمان
أو إف آي كريتي ضد باير ليفركوزن
أو إف آي كريتي
الدوري الأوروبي

ماذا حدث؟!..

في عالم الساحرة المستديرة؛ يُقال إن "التجربة الثانية" للاعب أو مدرب ما مع النادي نفسه، تكون سيئة على الأغلب.

بمعنى.. لاعب أو مدرب ما قد يتألق مع أحد الأندية، ثم يغادره لخوض تجارب أخرى؛ قبل أن يعود إليه مجددًا بعد عدة سنوات، ليجد نفسه يُعاني.

هذه النظرية قد نشاهدها مع النجم الفرنسي موسى ديابي؛ وذلك بناءً على معطيات بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على الأقل.

ديابي البالغ من العمر 27 سنة، لعب في صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني، في الفترة من 2019 إلى 2023؛ قبل أن يرحل إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي، ثم عملاق جدة الاتحاد من 2024 إلى 2026.

ومنذ العودة إلى ليفركوزن، لم يقدّم ديابي الكثير مع الفريق الألماني، وآخرها في مواجهة نادي أوفي كريت اليوناني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    أرقام موسى ديابي بعد العودة إلى باير ليفركوزن

    منذ العودة إلى نادي باير ليفركوزن الألماني في صيف 2026، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد؛ لم يقدّم النجم الفرنسي موسى ديابي المستويات الكبيرة التي عُرفت عنه في تجربته الأولى مع الفريق، ليتأرجح حضوره بين المشاركة أساسيًا والجلوس على الدكة.

    ولعب ديابي 5 مباريات فقط أساسيًا، مع فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم؛ وذلك في مختلف المسابقات المحلية والقارية، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    ولم يكمل النجم الفرنسي الـ90 دقيقة، سوى مرة وحيدة فقط لا غير؛ بينما شارك 3 مرات مع الفريق الألماني كـ"بديل"، آخرها ضد نادي أوفي كريت اليوناني في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    * مسيرة ديابي مع ليفركوزن في الموسم الحالي:

    - مباريات: 8.

    - دقائق: 474.

    - مساهمات تهديفية: 1.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    والهدف الوحيد لديابي مع ليفركوزن؛ جاء خلال الفوز (4-3) ضد نادي ماينز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني 2026-2027.

  • 1. FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    موسى ديابي.. 16 دقيقة غير جيدة ضد أوفي كريت

    الآن.. لنتطرق إلى ما قدّمه النجم الفرنسي موسى ديابي، في مباراة نادي باير ليفركوزن ضد فريق أوفي كريت اليوناني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    والحقيقة أن ديابي شارك لمدة 16 دقيقة تقريبًا كـ"بديل"، وذلك خلال مواجهة ليفركوزن وكريت؛ بعدما دخل أرضية الملعب في الدقيقة 74، بدلًا من زميله الألماني مالك تيلمان.

    ورغم قِصر المدة التي شارك خلالها، فإن ظهور النجم الفرنسي لم يكن مقنعًا، وفقًا للتقييم الذي نستعرضه هنا، ويمكن تلخيص أبرز ملاحظاته في الآتي:

    * أولًا: الوقوف في منطقة الجناح الأيمن أغلب الوقت؛ وعدم التحرك بالشكل الكافي.

    * ثانيًا: عدم القيام بمحاولة تسديد أو خلق فرص واضحة على مرمى الفريق الخصم.

    * ثالثًا: محدودية مشاركته في بناء اللعب مع زملائه؛ بدرجة أنه قام بـ6 تمريرات فقط.

    ونعم.. الـ16 دقيقة قد تكون قليلة للحكم على ديابي؛ ولكنه بصفة عامة لم يُظهر التحرك المثالي، أو المشاركة الفعالة في اللعب.

  • FBL-EUR-C3-OFI-LEVERKUSENAFP

    يوناس هوفمان.. ظاهرة غريبة في باير ليفركوزن!

    المثير في الأمر عزيزي القارئ؛ أن مباراة نادي باير ليفركوزن الألماني ضد مضيفه فريق أوفي كريت اليوناني، شهدت أمرًا مثيرًا للغاية.

    "ما هذا الأمر المثير؟!"؛ الإجابة تتمثّل في تألق الألماني يوناس هوفمان، لاعب خط الوسط الهجومي في فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم.

    البعض قد يواصل السؤال؛ قائلين: "أيضًا.. ما الغريب في تألق هوفمان؟!".

    هنا سنقول من جانبنا: انظر عزيزي القارئ، هوفمان لم يكن مسجلًا في قائمة ليفركوزن الأوروبية أساسًا، ولم يكن الجهاز الفني يعتمد عليه محليًا حتى بشكل كبير.

    لكن.. حدث تحول كبير للغاية مع هوفمان؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل هوفمان أوروبيًا في اليومين الماضيين؛ استغلالًا للقواعد التي تسمح باستبدال لاعب بآخر في القائمة الأوروبية، في حال تعرض اللاعب الأصلي لإصابة طويلة الأمد.

    * ثانيًا: مشاركة هوفمان أساسيًا في مواجهة أوفي كريت مساء اليوم الخميس؛ وذلك في الجناح الأيمن، وليس في مركز صانع الألعاب التقليدي.

    * ثالثًا: تألق هوفمان بشكل كبير من خلال تحركاته بين الجناح والعمق؛ بل وتسجيله هدفين ضد كريت، ليقود فريقه الألماني للفوز (2-0).

    أي إن هذا اللاعب البالغ من العمر 34 سنة؛ تحوّل في ليلة كروية واحدة فقط، من لاعب لم يكن حاضرًا في القائمة الأوروبية إلى بطل الفوز ضد كريت بالفعل.

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    يوناس هوفمان.. على موسى ديابي الحذر بالفعل!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتحدث الآن عن علاقة ما ذكرناه بخصوص الألماني يوناس هوفمان، بزميله الفرنسي موسى ديابي.

    كما ذكرنا.. ديابي لم يقدم المستوى المأمول مع نادي باير ليفركوزن الألماني، منذ العودة إليه في صيف عام 2026؛ بينما تحوّل هوفمان في ليلة كروية واحدة فقط، من لاعب لم يكن ضمن القائمة الأوروبية إلى بطل الفوز ضد نادي أوفي كريت اليوناني.

    وهذا قد يقودنا إلى واقع جديد في باير ليفركوزن، خلال المباريات القادمة من الموسم الحالي؛ وهو:

    * أولًا: وجود منافس إضافي لديابي على الجهة اليمنى، وإن كان هوفمان لاعبًا متعدد الأدوار الهجومية، وليس جناحًا أيمن تقليديًا بالضرورة.

    * ثانيًا: إذا واصل ديابي تقديم مستويات غير جيدة، فقد يخسر مكانه تدريجيًا في حسابات الجهاز الفني، مع وجود أكثر من خيار هجومي قادر على المنافسة.

    ونحن لا نقول إن هذا ما سيحدث عزيزي القارئ؛ ففي النهاية.. مواجهة أوفي كريت في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027، ليست مقياسًا كافيًا للحكم على تألق لاعب أو حتى فشله.

    ولكننا نتحدث بصفة عامة، عن مفارقة غريبة حدثت داخل باير ليفركوزن؛ فقد حصل هوفمان على فرصة أوروبية واستغلها بتسجيل هدفين، في الوقت الذي لم يتمكن فيه ديابي من ترك بصمة واضحة خلال الدقائق الـ16 التي شارك فيها أو قبلها حتى.

    وهنا تكمن النقطة الأهم بالنسبة إلى النجم الفرنسي: إذا أراد تثبيت أقدامه في تجربته الثانية مع ليفركوزن؛ فعليه استغلال الفرص المقبلة بشكل أفضل، حتى لا تتحول المنافسة داخل الفريق إلى عقبة إضافية أمامه.

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