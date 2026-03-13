"خسائر جديدة للعميد بعد رفض شكوى إيفان توني"!.. اتهامات قوية ضد إدارة الاتحاد

المهاجم الإنجليزي إيفان توني، سجل هدفًا في فوز الأهلي (3-1) ضد الاتحاد؛ ثم قام بالاحتفال بطريقة غريبة، أمام جماهير العميد.

توني قام بـ"الرقص" حول راية الركنية؛ مع بعض الحركات الغريبة، التي وُصِفت بأنها مُشينة.

هُنا.. قامت إدارة الاتحاد بتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ إلا أنه تم رفضها بشكلٍ رسمي، مساء أمس الخميس.

ولا يزال بإمكان الاتحاد الاستئناف على القرار؛ وفقًا لما أعلنت عنه لجنة الانضباط.