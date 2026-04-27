عقوبات بالجملة: قرار رسمي في شكوى الأهلي ضد حكم الفيحاء.. وحسم جدل إيقاف إيفان توني وجالينو أمام النصر

وعلى جانب آخر.. فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من العقوبات على الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، وعدد من لاعبي الفريق الأول؛ وذلك على خلفية تصريحاتهم ضد الطاقم التحكيمي لمواجهة الفيحاء، وتشكيكهم في توجيه لقب دوري روشن للمحترفين إلى نادٍ بعينه.
وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، ضد يايسله ونجوم الأهلي؛ على النحو التالي:
* يايسله: تغريمه 40 ألف ريال سعودي؛ مع تحذيره بعدم الإساءة إلى مسؤولي المباراة.
* المهاجم الإنجليزي إيفان توني: تغريمه 90 ألف ريال سعودي؛ مع تحذيره بعدم الإساءة إلى مسؤولي المباراة، أو إثارة الرأي العام.
* الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو: تغريمه 50 ألف ريال سعودي؛ مع تحذيره بعدم إثارة الرأي العام.
وبالتالي.. تأكد عدم إيقاف أي من هذا الثلاثي، مثلما تردد في الأيام الماضية؛ حيث سيتواجدون في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي النصر، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.