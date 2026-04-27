عقوبات بالجملة: قرار رسمي في شكوى الأهلي ضد حكم الفيحاء.. وحسم جدل إيقاف إيفان توني وجالينو أمام النصر

لجنة الانضباط تقول كلمتها الرسمية..

حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها في "أحداث" مبارة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، بمسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    أحداث مباراة الأهلي والفيحاء "الجدلية"

    مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، التي أُقيمت يوم 8 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، شهدت الكثير من الأحداث الجدلية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أخطاء تحكيمية؛ بحرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المختصين -.

    * ثانيًا: الحديث المزعوم من الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان؛ والذي تم توجيهه إلى نجوم الأهلي.

    وقام عدد من نجوم الأهلي، في مقدمتهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بتوجيه اتهامات إلى السلطان؛ بأنه طالبهم بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري"، وهو ما أيّده المدير الفني الألماني للفريق الأول ماتياس يايسله.

    كذلك قام يايسله بالهجوم على الطاقم التحكيمي بقيادة محمد السماعيل؛ مع تشكيك كل من توني والجناح ويندرسون جالينو، بتعمد عرقلة الأهلي لتوجيه لقب الدوري إلى نادٍ بعينه.

    حسم جدل شكوى الأهلي ضد قرارات حكم مواجهة الفيحاء

    وفي هذا السياق.. أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، "رفض" شكوى عملاق جدة الأهلي، ضد قرارات حكم مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    اللجنة أكدت أن قرارها غير قابل للاستئناف؛ حيث تم مصادرة رسوم الشكوى التي تقدم بها الأهلي، بشكلٍ رسمي.

    حقيقة إيقاف ماتياس يايسله وثنائي الأهلي ضد النصر

    وعلى جانب آخر.. فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من العقوبات على الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، وعدد من لاعبي الفريق الأول؛ وذلك على خلفية تصريحاتهم ضد الطاقم التحكيمي لمواجهة الفيحاء، وتشكيكهم في توجيه لقب دوري روشن للمحترفين إلى نادٍ بعينه.

    وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، ضد يايسله ونجوم الأهلي؛ على النحو التالي:

    * يايسله: تغريمه 40 ألف ريال سعودي؛ مع تحذيره بعدم الإساءة إلى مسؤولي المباراة.

    * المهاجم الإنجليزي إيفان توني: تغريمه 90 ألف ريال سعودي؛ مع تحذيره بعدم الإساءة إلى مسؤولي المباراة، أو إثارة الرأي العام.

    * الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو: تغريمه 50 ألف ريال سعودي؛ مع تحذيره بعدم إثارة الرأي العام.

    وبالتالي.. تأكد عدم إيقاف أي من هذا الثلاثي، مثلما تردد في الأيام الماضية؛ حيث سيتواجدون في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي النصر، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

