"شكرًا لك يا قدوتي".. رودريجو يتلقى هدية بتوقيع كريستيانو رونالدو!
لفتة أسطورية في رحلة التعافي
لم يخفِ رودريجو أبدًا إعجابه برونالدو، حيث غالبًا ما يقلد احتفاله الشهير، ويشير إلى قائد فريق النصر باعتباره مصدر إلهامه الأول في كرة القدم. وفي خضم عملية تعافي شاقة، تأثر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بلفتة صادقة من الرجل الذي يعتبره الأعظم على مر العصور.
ونشر المهاجم البرازيلي على حسابه الرسمي على "إكس" صورة لقميص النصر الموقّع الذي أرسله رونالدو إليه مباشرة. وكتب الأسطورة البرتغالي ملاحظة شخصية على القميص جاء فيها: "إلى رودريجو، مع حبي". وأعرب رودريجو عن سعادته الغامرة بهذه المفاجأة، وعلق على المنشور بالرسالة التالية: "شكراً يا قدوي! كريستيانو".
الحسرة الشديدة لعدم التأهل إلى كأس العالم 2026
يأتي هذا الدعم في مرحلة صعبة للغاية من مسيرة رودريجو ففي أوائل مارس، تلقى مهاجم ريال مدريد نبأً مروّعاً مفاده أنه تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الخارجي في ساقه اليمنى خلال مباراة بالدوري الإسباني ضد خيتافي. وتتطلب هذه الإصابة فترة تعافي تتراوح بين 10 و12 شهراً، مما يعني فعلياً إنهاء موسمه قبل الأوان.
وبعيداً عن الدوري المحلي، تشكل هذه الإصابة ضربة قوية لآمال البرازيل على الصعيد الدولي. فقد تم استبعاد رودريجو رسمياً من كأس العالم، مما يترك المنتخب البرازيلي بدون أحد أكثر لاعبيه إبداعاً في البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية. وكان تدخل رونالدو يهدف إلى رفع معنويات اللاعب الذي يواجه فترة طويلة بعيداً عن الملاعب.
رودريجو يأسف على فرصة رونالدو الضائعة
ودّع كريستيانو رونالدو ملعب البرنابيو بعد إتمام صفقة انتقال مذهلة إلى يوفنتوس، عملاق الدوري الإيطالي. وتأكد انتقال رودريجو إلى إسبانيا في صيف ذلك العام، لكنه اضطر إلى الانتظار 12 شهراً حتى يبلغ 18 عاماً قبل أن يتم إتمام الصفقة رسمياً. وبحلول الوقت الذي وصل فيه البرازيلي الموهوب إلى مدريد، كان رونالدو قد رحل منذ فترة طويلة.
ولا يزال ذلك مصدر إحباط لرودريجو، الذي تحدث إلى قناة يوتيوب البرازيلية Lives do Jon عن أكبر ندم له في كرة القدم: "أردت اللعب مع كريستيانو رونالدو، لكن ذلك لم يحدث. إنه لأمر مؤسف لأنه قدوتي. لطالما كنت أحترمه".
رونالدو يستعد لخوض كأس العالم السادسة في مسيرته
في حين يضطر رودريجو إلى متابعة المباريات من على مقاعد البدلاء، لا يظهر كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، أي علامات على التباطؤ. يعمل نجم ريال مدريد السابق حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على استعداداته للمشاركة في كأس العالم السادسة له، وهو إنجاز من شأنه أن يضمن له مكانًا في سجلات الأرقام القياسية باعتباره أحد أول ثلاثة لاعبين يحققون ذلك في تاريخ كرة القدم، إلى جانب ليونيل ميسي وجييرمو أوتشوا.
من المقرر أن تشارك البرتغال في المجموعة الـ 11، حيث ستفتتح مشوارها في البطولة بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو. بعد المباراة الافتتاحية، سيخوض رونالدو وزملاؤه مباريات ضد أوزبكستان في 23 يونيو وكولومبيا في 27 يونيو.