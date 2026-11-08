نجح بوكا جونيورز في التتويج بلقب الدوري الأرجنتيني فجر الأحد بسيناريو مجنون عقب انتصاره على ديفينسا أند جوستيسيا بهدف في الدقيقة 96، ليتفوق على روساريو سنترال المنتصر على إستوديانتس، والذي ظن لدقائق هو وجمهوره أنه البطل.
"شكرًا أيها الزنجي!" .. سيناريو مجنون يقود بوكا جونيورز لبطولة الدوري الأرجنتيني على حساب دي ماريا
فالنسيا المنقذ
كان التعادل السلبي يخيم على "البونبونيرا" وبدا أن بوكا في طريقه لخسارة اللقب في ظل تفوق روساريو وحسمه لمباراته على بعد 300 كم تقريبًا، ولكن الهداف الإكوادوري استغل خروج خاطيء من حارس مرمى الضيوف ووضع الكرة في الشباك، لينفجر الملعب.
صاحب السبعة وثلاثين عامًا الذي كان تعاقد بوكا معه محط استغراب من البعض بسبب تقدمه في العمر سجل هدفه التاسع بكل المسابقات والأهم، ليحسم الفريق اللقب.
جمهور بوكا جونيورز احتفل بجنون بالهداف الإكوادوري، واهتز الملعب بهتافات "زنجي زنجي وشكرًا أيها الزنجي" في إشارة إلى فالنسيا، مع العلم أن اللفظ في أمريكا الجنوبية لا يعد سبة كما هو حول العالم، ولكن يعتبر استخدامه كصفة أمرًا طبيعيًا بحسب أعراف البلاد اللاتينية.
وتوجه فالنسيا بالشكر إلى رئيس بوكا خوان رومان ريكيليمي، أسطورة الأرجنتين، لأنه آمن في إمكانياته وضمه لصفوف بوكا، النادي الذي وصفه "بالأهم في كرة القدم اللاتينية".
أفراح تتحول لأحزان
وفي روساريو، ظن الجمهور أن فريقه قد تُوج باللقب، بل وبدأ في اقتحام الملعب والاحتفال مع اللاعبين الذين ظنوا أن ببلوغ مباراة بوكا الدقيقة 95 والنتيجة تشير إلى التعادل أن الأمور حسمت.
ولكن القلة القليلة التي بقت في المدرجات أدركت ما حدث، وبدا تبدل الوجوه من الفرح للحزن، وسط احتفالات المغيبين من اللاعبين والجمهور كمشهد سريالي يضاف لتاريخ كرة القدم الحافلة بالسيناريوهات المجنونة.
وظهر نجم روساريو أنخيل دي ماريا في المدرجات في حالة صدمة وحزن، وهو الذي غاب عن المباراة ولكن كان يمني نفسه بتحقيق بطولة الدوري لناديه عقب عودته الموفقة لصفوفه عقب الرحلة الأوروبية الطويلة.
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نظام معقد وثلاثة أبطال
اللقب الذي حققه بوكا جونيورز هو بمثابة لقب مجمع يعطى للفريق الأكثر حصدًا للنقاط على مدار الدوري ككل، ويوجد بطل لمرحلة الذهاب، ويوجد أيضًا بطل لمرحلة الإياب، أي أن الأرجنتين تتوج ثلاثة أبطال عن بطولة الدوري.
وقبل الجولة التي لعبت فجر الأحد، كان يطمح روساريو وكذلك أرجنتينيوس جونيورز في اللقب، إذ كان الترتيب كالتالي، بوكا بستين نقطة، روساريو ب59، وأرجنتينيوس أيضًا بستين.
خسر أرجنتينيوس من هوراكان بهدفين ولذا خرج من الصراع، وكان التعادل ليمنح روساريو اللقب، لولا هدف فالنسيا القاتل.
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