شقيقته عثرت عليه في حالة خطيرة .. أوسفالدو يخضع لجراحة عاجلة

قلق على دانييل أوسفالدو، تعرّض المهاجم السابق لـمنتخب إيطاليا وروما ويوفنتوس وإنتر إلى وعكة صحية استدعت دخول العناية المركزة في الأرجنتين بعد عملية جراحية لعلاج انصباب جنبي في الرئة اليمنى.
وكما تكتب صحيفة كلارين، فإن اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا يوجد في حالة حرجة. ويُقال إن شقيقة أوسفالدو عثرت عليه في حالة خطيرة ونقلته إلى المستشفى حيث خضع لعملية "استئصال لأنسجة الرئة".
وبعد اعتزاله كرة القدم، اتجه المهاجم السابق إلى الموسيقى كما بدأ العمل معلّقًا تلفزيونيًا. وكما تذكّر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فقد تحدث كثيرًا عن صراعه ضد إدمان المخدرات والكحول وكشف عن معاناته من الاكتئاب وعن كونه يتلقى علاجًا نفسيًا.