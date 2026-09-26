شقيقته عثرت عليه في حالة خطيرة .. أوسفالدو يخضع لجراحة عاجلة

بعد أن اختفى عن الأنظار لعدة أشهر، عاد أوسفالدو في 2024 إلى دائرة الأضواء بعدما نشر مقطع فيديو سلّط فيه الضوء على حالته واعترف فيه بأنه يمر بصعوبات:

"أنا أخضع لعلاج نفسي، لكن من الصعب الخروج من ذلك، أعود للوقوع في الإدمان، وأبتعد عن الناس الذين أحبهم، في الماضي كنت لاعباً من الطراز الأول، كنت شخصاً مختلفاً تماماً، فخوراً وواثقاً من نفسه. هذا الشخص الحالي لا أعرفه. أروي هذا ليس لأتظاهر بأنني ضحية، بل لكي يفهم الجميع سبب قراراتي الخاطئة. يكلفني الكثير أن أفتح قلبي، أن أخرج من الواقع الذي بنيته في رأسي. من الصعب جداً التمييز بين ما هو حقيقي وما ليس كذلك. بمفردي لا أستطيع الخروج من ذلك، لكنني أريد الخروج منه، أريد أن أعود إلى ما كنت عليه سابقاً. الآن لا أعرف كيف أخرج من هذا المنزل، لا أذهب إلى أي مكان، لا يهمني أن أنهض من السرير، ليس لدي عمل ثابت، لقد أنفقت كل أموالي. كنت دائماً صديقاً جيداً، رفيقاً جيداً، كنت آمل أن أكون أباً جيداً. أطلب الصفح من أصدقائي، ومن عائلتي، ومن أبنائي ومن دانييلا (زوجته السابقة الآن، بايستر، من المحرر). يجب أن أعمل على عدم العودة إلى الوقوع في الإدمان: الكحول، المخدرات. الحقيقة أنني أشعر أن الحياة تفلت من بين يدي. أتناول أدوية، لدي مرض محدد جداً، فقدان الثقة بالنفس، الاكتئاب، وفي كثير من الأحيان أعود إلى إدماناتي وأقع في تدمير الذات. هذه الإدمانات السيئة لم تفعل سوى تفاقم اكتئابي. آمل الآن، بعد أن أصبح الجميع يعرفون ما أمر به، أن يساعدوني. أطلب أن أعود إلى ما كنت عليه سابقاً، ولا شيء أكثر من ذلك".