"شعور لا يُصدق" - نيكو أورايلي في قمة السعادة بعد تسجيله هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز بكأس كاراباو
أورايلي يقود فوز مانشستر سيتي في ويمبلي
كان أورايلي البطل بلا منازع يوم الأحد، حيث قاد فريقه إلى فوز صعب بنتيجة 2-0 على فريق «المدفعجية». ولعب أورايلي المباراة كاملة، وسيطر على مجريات اللعب بـ 83 لمسة ودقة تمرير مذهلة بلغت 86%، حيث أكمل 43 تمريرة من أصل 50. علاوة على ذلك، أظهر قوته البدنية بفوزه في جميع المواجهات الهوائية الثلاث التي خاضها. وجاءت لحظاته التتويجية في الدقيقتين 60 و64، حيث سجل هدفيه الوحيدين اللذين سدداهما على المرمى بضربتين رأسيتين رائعتين من داخل منطقة الجزاء ليضمن الفوز باللقب.
صاحب عيد الميلاد في غاية السعادة بعد تسجيله هدفين
وفي حديثه بعد صافرة النهاية، عبّر اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي عن مشاعره الحقيقية تجاه هذه المناسبة التاريخية. وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "شعور لا يُصدق. الفوز بنهائي، والتغلب على هذا الفريق الذي نعرف مدى قوته. علينا أن نبني على هذا الإنجاز، فهو سيمنحنا زخماً جيداً. أنا متحمس للغاية لما حدث اليوم. لم أصدق عيني عندما رأيت جميع المشجعين يهتفون بهذه الطريقة عندما سجلت تلك الأهداف. إنه شعور رائع حقاً وعطلة نهاية أسبوع رائعة بمناسبة عيد ميلادي". إن تحويل غريزته في خط الوسط التي اكتسبها منذ طفولته إلى أهداف على مستوى الكبار في الاستاد الوطني أمام أكثر من 88 ألف متفرج جعل هذه المناسبة لا تُنسى حقاً.
آمال أرسنال في تحقيق الرباعية تبددت على يد «السيتيزينز» المهيمنين
هزيمة فريق شمال لندن هذه تعني أن سعيه الطموح للغاية لتحقيق الرباعية هذا الموسم قد انتهى رسمياً، رغم أنه لا يزال منافساً قوياً في ثلاث مسابقات كبرى أخرى. ولسوء حظ مشجعيه الذين سافروا لمساندته، لا يزال الفريق عالقاً عند فوزين فقط في كأس الرابطة، وهو أقل رصيد بين أندية النخبة الإنجليزية. على العكس من ذلك، يمثل هذا الفوز التاسع في المسابقة للفائزين، الذين فازوا بشكل مذهل بتسعة من أصل 10 نهائيات خاضوها منذ بدء البطولة في عام 1960. ويشكل هذا الفوز عودة مهمة إلى منصة التتويج لفريق مانشستر القوي بعد عام جاف، مما أعاد الحيوية للفريق بعد سلسلة تاريخية من أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بلغت ذروتها في عام 2024.
جوارديولا يحقق رقماً قياسياً جديداً كمدرب في ويمبلي
إن أحدث إضافة إلى خزانة الجوائز المليئة بالبطولات تعزز مكانة نادي «إتيهاد» باعتباره القوة المهيمنة المطلقة في هذه البطولة المحلية على مدار العقد الماضي. وإضافة لقب عام 2026 إلى إنجازاتهم السابقة في أعوام 1970 و1976 و2014 و2016 و2018 و2019 و2020 و2021، تثبت ثبات أدائهم المذهل. من الواضح أن كأس كاراباو هي البطولة المفضلة للمدرب بيب جوارديولا أيضًا، حيث فاز باللقب خمس مرات كمدرب لمانشستر سيتي، محطمًا رقمًا قياسيًا جديدًا رائعًا في كرة القدم الإنجليزية. وقد تجاوز براين كلوف وسير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو، الذين فازوا جميعًا بأربعة ألقاب. عندما أمطرت قصاصات الورق الزرقاء أخيرًا، كان ذلك تذكيرًا صارخًا بالقدرة الفطرية للفريق على الأداء تحت الضغط عندما تكون الجوائز على المحك.
