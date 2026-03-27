بعد الفوز الصعب بنتيجة 2-0 في نصف نهائي التصفيات على أيرلندا الشمالية، تنفّس المنتخب الإيطالي الصعداء مؤقتًا. وفي المباراة النهائية ضد البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء، يتعين عليه تجنب التعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.
"شعرت وكأن البلد بأسره يقع على عاتقي": إيطاليا تكافح "الوحش" وتواجه كارثة جديدة
"لقد شهدنا هذا الأسبوع بعضًا من الكوارث، إذا ما تذكرت ما حدث لإيطاليا في السنوات الأخيرة"، قال ساندرو تونالي بعد المباراة في إشارة إلى غياب المنتخب عن كأس العالم 2018 و2022. وفي الوقت نفسه، اعترف لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد، الذي وضع فريقه في المقدمة بفضل تقنية التسديد الرائعة، قائلاً: "كنا متوترين وخائفين".
لكن فريقه "تخلص من كل شيء". واتخذ مويز كين من نادي فيورنتينا، الذي سجل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0، نفس المنحى، حيث قال: "بعد هدفي، شعرت بأن البلد بأكمله يقع على عاتقي".
- AFP
إيطاليا تحت الضغط وتواجه «مسؤولية جسيمة تجاه الأطفال»
قبل المباراة، أبرزت صورة نُشرت فوق مقال في صحيفة «كورييري ديلو سبورت»مرة أخرى حجم الضغط الذي يثقل كاهل إيطاليا. وأظهرت الصورة مشجعين صغارًا وأطفالًا تم إنشاؤهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإبراز حقيقة أنهم لم يسبق لهم تشجيع بلدهم في بطولة كأس العالم. ويبدو أن اللاعب مانويل لوكاتيلي قد أشار إلى ذلك بشكل ضمني. قال اللاعب المخضرم في يوفنتوس تورينو: "لقد شعرنا بهذه المسؤولية الهائلة تجاه الأطفال".
الآن تنتظر إيطاليا عقبة البوسنة بقيادة النجم المخضرم إدين دزيكو من شالكه 04، الذي أنقذ فريقه أمام ويلز قبل نهاية المباراة بوقت قصير وأرسلها إلى الوقت الإضافي، ثم شاهد لاحقاً مباراة ركلات الترجيح المثيرة من على مقاعد البدلاء. "إيطاليا هي المرشحة للفوز، حتى لو كنا نلعب على أرضنا"، قال دزيكو، مشيراً هو الآخر إلى "الضغط" الهائل الذي تتعرض له إيطاليا.
لكن "الآخرين" سيشعرون بهذه الضغوط أيضًا، كما أوضح مدرب المنتخب جينارو جاتوزو. في حين حذر تونالي: "سيتعين علينا أن نمر عبر النار لمدة 90 دقيقة على الأقل".
إيطاليا: المجموعة المحتملة في كأس العالم 2026
المجموعة ب كندا إيطاليا/البوسنة والهرسك قطر سويسرا