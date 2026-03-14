"شرف كبير": ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، يفاجئ الجميع بإشادته بالحكم

صحيح أنه "بدا الأمر وكأن كل المواقف المتكافئة كانت ضدنا"، كما قال إيبرل بعد المباراة في المنطقة المختلطة. لكن بعد تبادل الآراء مع الحكم، أبدى رئيس بايرن ميونيخ موقفاً متصالحاً: "لقد تحدثت للتو مع الحكم، كل شيء على ما يرام، كان حواراً جيداً".

وأشاد إيبرل بأن دينجرت اعترف، بعد إعادة مشاهدة اللقطات، بأنه أخطأ في طرد لاعب بايرن لويس دياز بالبطاقة الصفراء-الحمراء بسبب ما اعتقد أنه تمثيل، ووصف ذلك بأنه "أمر مشرف للغاية". "كان من الواضح بالنسبة له أن ذلك كان تمثيلًا، لكنه شاهد اللقطات الآن وقال إنها لم تكن تستحق البطاقة الصفراء-الحمراء".

كان دياز قد توغل في الدقيقة 84 داخل منطقة الجزاء أمام حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسويتش وسقط على الأرض. فسر دينجرت هذه الحركة على أرض الملعب على أنها تمثيل، وأرسل الكولومبي إلى غرفة الملابس قبل الأوان ببطاقة صفراء-حمراء. "لا أريد أن أدافع هنا عن ركلة جزاء، لكن هذا ليس تمثيلًا على الإطلاق"، كما انتقد لاعب وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميش على قناة DAZN. كما انتقد المدرب فينسنت كومباني قائلاً: "لا أحد في الملعب يعرف لماذا حصل على بطاقة صفراء-حمراء".