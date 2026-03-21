شرح: كيف يمكن أن يضمن احتلال المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

كان الدوري الإنجليزي الممتاز يتوقع أن يشارك خمسة فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولا يزال في طريقه لتحقيق ذلك على الرغم من خروج توتنهام وتشيلسي ونيوكاسل ومانشستر سيتي جميعًا من المسابقة هذا الأسبوع في دور الـ16: فقد تغلب أتلتيكو على توتنهام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وأطاح باريس سان جيرمان بتشيلسي، وتلقى نيوكاسل هزيمة ساحقة على يد برشلونة، وخسر مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.

ومع ذلك، لا تزال إنجلترا تتمتع بمعامل أعلى من إسبانيا (23.892) - الدولة التي احتلت المركز الثاني في الموسم الماضي - مما يعني أن الأندية الإنجليزية تحتاج فقط إلى تعادل واحد في المباريات المتبقية هذا الموسم لتأمين المقعد الإضافي وضمان مشاركة خمسة فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدولتان الوحيدتان القادرتان على تجاوز إنجلترا هما البرتغال وإسبانيا. لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن للبرتغال من خلالها الحصول على المقعد الإضافي هي وصول فرقها إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

والخبر السار لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز هو أنه لا يزال هناك خمسة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز متبقية في المسابقات الأوروبية. أرسنال وليفربول في دوري أبطال أوروبا، بينما لا يزال نوتنغهام فورست وأستون فيلا في المنافسة في الدوري الأوروبي، وتأهل كريستال بالاس إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات.