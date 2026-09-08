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بيرجوين من مباراة الاتحاد والحزمx/ittihad
علي رفعت

شراكة جديدة للاتحاد السعودي قبل مواجهة الفيحاء وحسم موقف لاعب الوسط من المباراة

الاتحاد ضد الفيحاء
الاتحاد
الفيحاء
دوري روشن السعودي

تحركات استراتيجية وميدانية متزامنة يعيشها نادي الاتحاد السعودي بين دخول عالم الإنتاج السينمائي والدرامي، والاستعداد لمواجهة الفيحاء في دوري روشن وسط تأكد غياب أحد عناصره الأساسية.

يواصل نادي الاتحاد السعودي تعزيز حضوره على الصعيدين المؤسسي والرياضي من خلال خطوات متوازية تستهدف توسيع علامته التجارية خارج المستطيل الأخضر، بالتزامن مع التحضيرات الفنية لمواصلة المشوار المحلي. 

وأعلن العميد عن خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية بدخول صناعة السينما والدراما عبر شراكة طويلة الأمد، في حين استقر الجهاز الفني على ملامح قائمته لمواجهة الفيحاء لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين عقب التأكد من غياب لاعب خط الوسط مختار علي بسبب الإصابة، وسط مساعٍ لمواصلة التقدم نحو قمة جدول الترتيب.


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  • الاتحاد يدخل عالم الأفلام والمسلسلات بشراكة استراتيجية مع تلفاز 11

    أبرم نادي الاتحاد شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة تلفاز 11 المتخصصة في تطوير وإنتاج المحتوى، للتعاون في إنتاج أفلام ومسلسلات وأعمال ترفيهية موجهة للجماهير محليًا وإقليميًا ودوليًا.

    وأوضح رئيس الإعلام المؤسسي بالنادي رياض المزهر، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن الفكرة انطلقت بصورة ذاتية من إدارة الإعلام دون اقتباسها من تجارب أندية أخرى، لتكون الأولى من نوعها عربيًا.

    وكشف المزهر عن إنشاء استوديو خاص بالنادي ليكون بيت إنتاج يشارك في كتابة وتطوير الأعمال وليس مجرد إتاحة لمنشآت النادي، معلنًا بدء العمل فعليًا على أول مشروعين ضمن هذا التوجه الدرامي الهادف لتعزيز القوة الناعمة وهوية الاتحاد بعيدًا عن الأساليب الدعائية المباشرة.


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  • إصابة العضلة الضامة تبعد مختار علي عن مواجهة الفيحاء

    على الصعيد الميداني، تأكد غياب لاعب الوسط مختار علي عن صفوف الاتحاد أمام ضيفه الفيحاء في المباراة المقررة على ملعب الإنماء لحساب الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.

    وكشفت مصادر صحيفة الرياضية أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة داهمته مع نهاية الشوط الأول خلال مواجهة الكلاسيكو أمام النصر، والتي حسمها العميد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

    واستأنف الفريق تدريباته التكتيكية بقيادة المدرب الألماني ينس فيسينج بعد يوم راحة، حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية وتواجد في العيادة الطبية بالنادي دون المشاركة في المران الجماعي، ليتأكد خروجه النهائي من حسابات اللقاء القادم.


  • خلفيات رقمية وسجل خالٍ من الهزائم في دوري روشن

    يدخل الاتحاد مواجهة الفيحاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن فريقي نيوم والقادسية، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال صاحب الـ 15 نقطة.

    وحافظ العميد على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري حتى الآن، محققًا الفوز في 3 مباريات أمام القادسية بهدف دون رد، والحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والنصر بهدفين مقابل هدف، مقابل تعادلين أمام الخلود بهدف لمثله والفتح دون أهداف، حيث سجل هجوم الفريق 7 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، بالإضافة إلى تجاوزه عقبة النجمة بثلاثية نظيفة في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


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