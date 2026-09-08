شراكة جديدة للاتحاد السعودي قبل مواجهة الفيحاء وحسم موقف لاعب الوسط من المباراة

أبرم نادي الاتحاد شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة تلفاز 11 المتخصصة في تطوير وإنتاج المحتوى، للتعاون في إنتاج أفلام ومسلسلات وأعمال ترفيهية موجهة للجماهير محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح رئيس الإعلام المؤسسي بالنادي رياض المزهر، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن الفكرة انطلقت بصورة ذاتية من إدارة الإعلام دون اقتباسها من تجارب أندية أخرى، لتكون الأولى من نوعها عربيًا.

وكشف المزهر عن إنشاء استوديو خاص بالنادي ليكون بيت إنتاج يشارك في كتابة وتطوير الأعمال وليس مجرد إتاحة لمنشآت النادي، معلنًا بدء العمل فعليًا على أول مشروعين ضمن هذا التوجه الدرامي الهادف لتعزيز القوة الناعمة وهوية الاتحاد بعيدًا عن الأساليب الدعائية المباشرة.



