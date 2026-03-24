تم بالفعل تحديد من سيخلف ديدييه ديشامب في منصب مدرب المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2026. وقد أكد ذلك رئيس الاتحاد فيليب ديالو في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو».
"شخصية تستوفي العديد من المعايير": زين الدين زيدان على وشك العودة المذهلة إلى منصب المدرب
"نعم، أعرف اسمه"، كشف ديالو. "نحتاج إلى شخصية تستوفي العديد من المعايير وتستطيع أيضًا كسب دعم الفرنسيين." لم يحدد ديالو من يقصده بالضبط. لكن كل الدلائل تشير إلى أن زيدان سيتولى المنصب. ووفقًا لـ RMC Sport، يبدو أن زيدان يعمل بالفعل على تشكيل طاقمه الفني.
كان ديشامب قد أعلن في بداية العام أنه سيترك منصبه في المنتخب الفرنسي بعد بطولة الصيف. يُعتبر زيدان منذ فترة طويلة خليفته المحتمل، وقد كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو في ديسمبر عن اتفاق شفهي بين الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1998 والاتحاد الفرنسي. وأكد زيدان مرة أخرى في أكتوبر: "أرغب في أن أصبح يوماً ما مدرباً للمنتخب الفرنسي". تحت قيادة ديشامب، فازت فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا.
كان زيدان مدربًا لريال مدريد مؤخرًا
بدأ زيدان مسيرته في ريال مدريد كمستشار، ثم ترقى إلى منصب المدير الرياضي. اكتسب خبراته الأولى كمدرب مع فريق تحت 17 سنة في النادي الملكي، قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف.
من يناير 2016 حتى صيف 2018، قاد الفريق في 149 مباراة - وعاد في مارس 2019 وقاد الفريق مرة أخرى حتى صيف 2021. ومنذ ذلك الحين، لم يشغل أي منصب تدريبي.
إنجازات زين الدين زيدان كمدرب لريال مدريد
الفائز بدوري أبطال أوروبا
2016، 2017، 2018
بطل الدوري الإسباني
2017، 2020
الفائز بكأس السوبر
2018، 2020
بطل العالم للأندية
2017، 2018