أحرز دايوت أوباميكانو بلمسة لركلة حرة نفذها يوشوا كيميش لتصبح النتيجة 3-5، ثم قلص المتألق لويس دياز الفارق بمجهود فردي رائع وتمريرة حاسمة ممتازة من هاري كين. وعلى الرغم من هذه الأهداف، سجل نوير رقماً قياسياً سلبياً في دوري أبطال أوروبا.
فلأول مرة منذ بدء الإحصاءات الدقيقة في عام 2010، يتلقى حارس مرمى في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 5 أهداف دون أن يقوم بتصدٍ واحد. ومع ذلك، بالكاد يمكن توجيه اللوم إلى نوير.
وأوضح الحارس الألماني عقب المباراة: "لقد رأيتم الأهداف، من الصعب التصدي لأي منها. في مرتين كانت الكرة قريبة جداً، حيث كان بإمكاني الوصول إليها أو حتى لمسها". وحتى مع ركلة الجزاء التي سجلها ديمبيلي لتصبح النتيجة 2-3 قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، ارتمى نوير في الزاوية الصحيحة لكنه لم يتمكن من إبعاد الكرة.
وتابع نوير بنبرة متفائلة حول مباراة الإياب المقررة بعد أسبوع في ملعب أليانز أرينا: "تلقي خمسة أهداف يربك أي خط دفاع وحارس مرمى. لكننا لا نتهرب من ذلك. تركيزنا الآن منصب على مباراة الإياب. إذا كنا في يومنا، يمكننا استغلال ثغراتهم الدفاعية. وفي الخط الخلفي، يمكننا بالتأكيد تقديم أداء أفضل مما قدمناه اليوم".
في ملعب "أليانز أرينا"، سيكون بإمكانه على الأقل الاعتماد على جامعي الكرات التابعين لفريقه.