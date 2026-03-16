فقد لوكاس بودولسكي أعصابه في الدوري البولندي الممتاز. خلال فوز ناديه غورنيك زابرزي بنتيجة 3-1 في المباراة الحاسمة ضد راكوف تشيستوخوفا، طُرد بطل العالم لعام 2014 من الملعب بعد وقت قصير من دخوله كبديل بسبب ارتكابه مخالفة عنيفة.
شجار بعد دقيقتين! لوكاس بودولسكي يفقد أعصابه بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب
أشرك المدرب ميشال غاسباريك بودولسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ودخل اللاعب بعد ذلك بوقت قصير في صراع حاد على الكرة مع خصميه ستراتوس سفارناس ومايكل أمياو. وخلال ذلك، أمسك أمياو بعنق اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا. سقط بودولسكي على الأرض، فلامسه خصمه مرة أخرى بذراعه على صدره.
فقد بودولسكي أعصابه، ووجه لكمة إلى أمياو في منطقة البطن. وأشهر الحكم باول راتشكوفسكي البطاقة الحمراء للاعب الذي خاض 130 مباراة مع المنتخب الألماني بعد دقيقتين فقط من دخوله الملعب. ويواجه بودولسكي، الذي تلقى بطاقة حمراء للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية، عقوبة إيقاف قاسية.
- IMAGO / Newspix
لوكاس بودولسكي ينتظر تسجيل أول أهدافه هذا الموسم مع فريق غورنيك زابرزي
يواصل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا موسمه المتقلب من الناحية الرياضية. في عامه الخامس مع غورنيك، يلعب بودولسكي دورًا ثانويًا. خاض حتى الآن اثني عشر مباراة في الدوري، لكنه لم يلعب أي منها لمدة 90 دقيقة كاملة. ولا يزال المهاجم ينتظر تسجيل أول أهدافه هذا الموسم.
بفضل الفوز على أرضه، يظل زابرزي في صراع اللقب بالدوري البولندي الممتاز. تجاوز النادي فريق راكوف ويحتل حالياً المركز الرابع في الترتيب. ويبتعد زابرزي بثلاث نقاط عن المتصدر زاغليبي لوبين بعد 25 جولة. ويأمل زابرزي في الفوز بأول لقب له منذ عام 1988.
إحصائيات أداء لوكاس بودولسكي مع فريق غورنيك زابرزي
المباريات 130 الأهداف 25 تمريرات حاسمة 22 بطاقات صفراء 24 طرد 1