شجار بعد دقيقتين! لوكاس بودولسكي يفقد أعصابه بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب

أشرك المدرب ميشال غاسباريك بودولسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ودخل اللاعب بعد ذلك بوقت قصير في صراع حاد على الكرة مع خصميه ستراتوس سفارناس ومايكل أمياو. وخلال ذلك، أمسك أمياو بعنق اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا. سقط بودولسكي على الأرض، فلامسه خصمه مرة أخرى بذراعه على صدره.

فقد بودولسكي أعصابه، ووجه لكمة إلى أمياو في منطقة البطن. وأشهر الحكم باول راتشكوفسكي البطاقة الحمراء للاعب الذي خاض 130 مباراة مع المنتخب الألماني بعد دقيقتين فقط من دخوله الملعب. ويواجه بودولسكي، الذي تلقى بطاقة حمراء للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية، عقوبة إيقاف قاسية.