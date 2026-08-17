شتيجن أخفق وأجاد وحارس الشباب أنقذ فريقه في الدنمارك.. حراس برشلونة المعاريين بين إشادة الخصوم والعقلية المبشرة!

شهد السادس عشر من أغسطس مشاركة بارزة لثنائي حراسة مرمى نادي برشلونة المعار إلى الدوريات الأوروبية سعيًا لاكتساب الخبرات واستعادة المستوى المعهود في ظل تعقيدات إدارية ومالية أدت إلى رحيلهما المؤقت.

خاض الحارس الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيجن مواجهة معقدة بقميص فريقه الجديد أياكس أمستردام انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام فريق هيرنفين ضمن منافسات الدوري الهولندي الممتاز.

وفي الوقت ذاته وعلى بعد مئات الكيلومترات كان الحارس الشاب دييجو كوشن يذود عن مرمى فريق لينجبي الصاعد في مواجهة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام منافسه الشرس ميتلاند ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

وشهدت المباراتان مشاركة الثنائي منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية بتباين واضح في مجريات الأحداث وتطابق مذهل في التأثير الفعلي على النتائج النهائية حيث نجح كل منهما في ترك بصمة مؤثرة جنبت فرقهما تجرع مرارة الهزيمة.