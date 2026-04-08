شتوتغارت يحدد سعرًا يبلغ 50 مليون يورو للاعب الذي يستهدفه مانشستر يونايتد وريال مدريد، في الوقت الذي يتطلع فيه النادي الألماني إلى نجم دوري الدرجة الثانية باعتباره البديل المثالي

أفادت التقارير أن النادي الألماني قرر عدم النظر في أي عروض تقل عن حد معين لنجومه البارزين. ووفقًا لتقارير صحيفة «سبورت بيلد»، لن يُسمح للاعبين الدوليين الألمان ستيلر وجيمي لويلينغ بمغادرة النادي إلا مقابل عروض تبدأ من 50 مليون يورو. ورغم أن عقد ستيلر يتضمن حاليًا بندًا لفسخ العقد بقيمة 36.5 مليون يورو، إلا أن شتوتغارت يتمتع بميزة فريدة في المفاوضات.

يتمتع النادي بخيار "شراء" هذا البند في أي وقت مقابل رسوم صغيرة نسبياً تبلغ 2 مليون يورو فقط. تضمن هذه الخطوة الاستراتيجية احتفاظ النادي السوابي بالسيطرة الكاملة على القيمة السوقية للاعب، مما يرفع فعلياً سعر الدخول إلى 50 مليون يورو للأطراف المهتمة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد. يقال إن الشياطين الحمر يراقبون ستيلر باعتباره البديل المثالي لكاسيميرو، الذي سيغادر النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف. ونظرًا لأن عقد ستيلر يمتد حتى عام 2028، فإن النادي الألماني لا يواجه أي ضغط فوري لبيعه ما لم يتم تلبية تقييمه بالكامل.