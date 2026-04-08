AFP
ترجمه
شتوتغارت يحدد سعرًا يبلغ 50 مليون يورو للاعب الذي يستهدفه مانشستر يونايتد وريال مدريد، في الوقت الذي يتطلع فيه النادي الألماني إلى نجم دوري الدرجة الثانية باعتباره البديل المثالي
شتروتغارت تطلب سعرًا باهظًا
أفادت التقارير أن النادي الألماني قرر عدم النظر في أي عروض تقل عن حد معين لنجومه البارزين. ووفقًا لتقارير صحيفة «سبورت بيلد»، لن يُسمح للاعبين الدوليين الألمان ستيلر وجيمي لويلينغ بمغادرة النادي إلا مقابل عروض تبدأ من 50 مليون يورو. ورغم أن عقد ستيلر يتضمن حاليًا بندًا لفسخ العقد بقيمة 36.5 مليون يورو، إلا أن شتوتغارت يتمتع بميزة فريدة في المفاوضات.
يتمتع النادي بخيار "شراء" هذا البند في أي وقت مقابل رسوم صغيرة نسبياً تبلغ 2 مليون يورو فقط. تضمن هذه الخطوة الاستراتيجية احتفاظ النادي السوابي بالسيطرة الكاملة على القيمة السوقية للاعب، مما يرفع فعلياً سعر الدخول إلى 50 مليون يورو للأطراف المهتمة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد. يقال إن الشياطين الحمر يراقبون ستيلر باعتباره البديل المثالي لكاسيميرو، الذي سيغادر النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف. ونظرًا لأن عقد ستيلر يمتد حتى عام 2028، فإن النادي الألماني لا يواجه أي ضغط فوري لبيعه ما لم يتم تلبية تقييمه بالكامل.
- Getty Images Sport
خطة الخلافة قيد التنفيذ
في حال رحيل ستيلر مقابل مبلغ قياسي، فقد حدد شتوتغارت بالفعل اللاعب الذي يرغب في ضمه لملء الفراغ في قلب خط وسطه. وقد أعاد النادي إحياء اهتمامه بلاعب كان مستهدفًا في السابق ويحقق حاليًا نجاحًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي الثاني. ووفقًا لتقارير صحيفة «بيلد»، فقد تم العثور بالفعل على الخلف المثالي: كاسبار ياندر هو المرشح الأول لخلافة اللاعب الدولي الألماني في حال تمت الصفقة.
كان ياندر، البالغ من العمر 23 عاماً، والذي يلعب حالياً لصالح ساوثهامبتون، على وشك الانضمام إلى شتوتغارت في عام 2025 قبل أن تفشل صفقة انتقاله من نورنبرغ. منذ انتقاله إلى إنجلترا مقابل 12 مليون يورو، ارتفعت قيمة اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بشكل كبير، لا سيما بعد أن لعب دوراً بارزاً في فوز ساوثهامبتون المفاجئ على أرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد دفع أداؤه المثير للإعجاب فريق "القديسين" إلى المركز السادس في دوري الدرجة الثانية، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ونتيجة لذلك، تقدر قيمته الآن بحوالي 25 مليون يورو، وهو رقم سيكون النادي الألماني على استعداد لإعادة استثماره من أي عائدات محتملة من بيع ستيلر.
استراتيجية تعزيز التشكيلة
لا يُتوقع أن تقتصر حركة الانتقالات في ملعب «إم إتش بي أرينا» على خط الوسط فقط. فقد أفادت التقارير بأن إدارة النادي خصصت ميزانية تتراوح بين 25 و30 مليون يورو لتوفير بدائل مناسبة في حال رحيل كل من ستيلر وليويلينغ بعد صيف كأس العالم. ويقوم فريق التعاقدات حالياً بمسح السوق بحثاً عن لاعب هجومي يتمتع بالمرونة والسرعة وقادر على اللعب في عدة مراكز.
علاوة على ذلك، فإن تعزيزات الدفاع مدرجة أيضًا على جدول الأعمال. يبحث النادي بنشاط عن بديل موثوق به للظهير الأيسر الأساسي ماكسيميليان ميتلشتات. في حين من المتوقع أن يغادر بعض اللاعبين الفريق، فإن المرونة المالية للنادي ستعتمد إلى حد كبير على قدرته على تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مما سيوفر دفعة إضافية لميزانية الصيف.
- Getty Images Sport
النجوم الذين لا يمكن المساس بهم
ورغم أن نادي شتوتغارت منفتح على العروض المالية الضخمة لستيلر وليويلينغ، إلا أنه صنف نجومه الدفاعيين على أنهم «غير قابلين للبيع». ويُعتبر الموهبة الفنلندية جيلتش والنجم الصاعد رامون هندريكس من اللاعبين المحظور بيعهم، حيث يُنظر إليهما على أنهما عنصران أساسيان لاستقرار الفريق على المدى الطويل. وفي الوقت الذي يتطلع فيه النادي إلى تعزيز صفوفه بمزيد من اللاعبين مثل غريشا برومل في صفقة انتقال مجانية، فإن الهدف واضح: الاحتفاظ بالمواهب الصاعدة لضمان استمرار تنافسيته على الصعيدين المحلي والأوروبي.