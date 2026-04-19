بعدما اشتكى علنًا من تهميشه .. يوفنتوس ينافس للتعاقد مع نجم برشلونة

ومع ذلك، فإن وقت بردغجي مع البرسا لم يسر كما كان مخططًا. ومع الهجوم المرصّع بالنجوم المبني حول لامين يامال، نادرًا ما يتم اختيار باردغجي ولا يحظى إلا بقليل من وقت اللعب.

في نهاية مارس، عبّر علنًا عن إحباطه تحت قيادة المدرب هانسي فليك: «أنا صبور، لكن بصراحة، أعتقد أنني أستحق أن ألعب أكثر»، قال لـ"Sverige".

وأضاف: «لست راضيًا بنسبة 100 في المئة، لكن هذه هي كرة القدم. أحترم أولئك الذين كانوا في التشكيلة لفترة طويلة؛ إنهم زملائي. أعرف ما أنا قادر عليه، ولدي ثقة كبيرة بالنفس».

ظهرت شائعات الإعارة منذ وقت مبكر من الشتاء، رغم أن فليك يُقال إنه رفضها، مشيرًا إلى استقرار الفريق. «أنا سعيد جدًا به. إنه ممتاز كلما وضعت ثقتي فيه»، قال المدرب بحماس.

على مدار 23 مشاركة تنافسية هذا الموسم سجّل 616 دقيقة، مسجلًا هدفين وصانعًا أربع تمريرات حاسمة. وقد أصبح الآن بديلًا غير مستخدم في آخر ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، ويمتد عقده مع النادي حتى 2029.

