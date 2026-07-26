شتشيسني يؤكد: ميسي الأفضل تاريخيًا.. ولن أستبدل حياتي بكريستيانو رونالدو وهذا ما قاله لي الدون!

فتح الحارس البولندي المخضرم فويتشيك شتشيسني قلبه في حوار مطول عبر قناة "كانال زيرو" على منصة يوتيوب، متحدثًا بكشف حساب صريح عن مسيرته الكروية المحفوفة بالمحطات الكبرى، والتفاصيل الخاصة بالتحاقه بصفوف نادي برشلونة الإسباني.
ولم يخف الحارس البولندي إعجابه الشديد بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، واصفاً إياه بالأفضل تاريخيًا، وفي الوقت ذاته، تطرق لأسلوب حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكواليس زمالتهما السابقة، موضحًا طبيعة الاتفاقات التي عقدها مع الإدارة الكتالونية والمدير الفني هانزي فليك بشأن نمط حياته داخل وخارج المستطيل الأخضر.