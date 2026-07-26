شتشيسني يؤكد: ميسي الأفضل تاريخيًا.. ولن أستبدل حياتي بكريستيانو رونالدو وهذا ما قاله لي الدون!

تحدث شتشيسني عن دوافعه الاستثنائية للالتحاق بالنادي الكتالوني، والدور الذي لعبته السمعة التاريخية للمؤسسة في حسم موقفه الإيجابي.

وقال شتشيسني: "تلك الأساطير التي بفضلها تشجع هذا النادي، منحت النادي سمعة تجعلني غير قادر على رفض نادٍ كهذا، ولقد كانت عائلتي تقيم بالفعل في ماربيا، لذا كان القرار أسهل بكثير من الانتقال لنادٍ آخر".

وأضاف عن جاهزيته البدنية وقرار خوض التجربة: "كنت أعلم أنني يجب أن أفقد بضعة كيلوجرامات إضافية، ورأيت كيف يجب أن يلعب حراس المرمى في برشلونة، وفكرت: اللعنة، لم أشعر بأنني جاهز لذلك، لكنني كنت أعلم أنه يجب عليّ المحاولة، ولا أشعر بالندم، لأنه كانت ستفوتني قصة جميلة جدًا".

وعن اتفاقه الصريح مع المدرب هانزي فليك وإدارة النادي حول نمط حياته قال: "لقد تشاورت في ذلك مع هانزي فليك وقال لي: اسمع، كل شيء يناسبني في الملعب، لذا طالما أن الأمر يناسبني في الملعب، فافعل ما تشاء، والإدارة قالت لي إنه طالما أن الأمور تسير على ما يرام في الملعب وهناك لياقة في التدريبات، فلا داعي للقلق".



