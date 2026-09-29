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علي سمير

بين الواقع والخيال .. المخابرات قتلت فينيسيوس جونيور واستبدلته بشخص آخر و6 مشاهد تدعم "النظرية المجنونة"!

فقرات ومقالات
أستراليا ضد البرازيل
أستراليا
البرازيل
المباريات الودية
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
الدوري الإسباني
كأس العالم

هل من نشاهده هو "شبيه فينيسيوس جونيور"؟

عزيزي عاشق نظرية المؤامرة، لدينا بعض الأخبار السعيدة لك، ووجبة دسمة من المزاعم غير المنطقية، التي تعتمد على قدر غير مسبوق من استخدام الخيال في عالم كرة القدم.

النظرية التي ظهرت في الأيام الأخيرة لا تحمل الكثير من المنطق "كما تحبها تمامًا"، وتعتمد على التشكيك في هوية فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل وريال مدريد.

فينيسيوس الحالي ليس اللاعب الذي نعرفه .. هكذا تحدثت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أن النسخة الأصلية "قُتلت" بعد كأس العالم.

في البداية البعض اعتبر الأمر مجرد مزحة بأن فينيسيوس تم استبداله بشخص آخر أقل جودة من الناحية الفنية، ولكن القصة انتشرت ليتعامل معها البعض على أنها أمر واقع!

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    هنا كانت البداية

    بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2016 بخروج البرازيل أمام النرويج في دور الـ16 وحصول إسبانيا على اللقب، ظهرت بعض الصور لفينيسيوس جونيور وهو بملامح مختلفة تمامًا، لدرجة تجعلك غير قادر على التعرف عليه.

    فك فينيسيوس وذقنه اختلفا تمامًا عن الصورة المتعارف عليها لدى كل المشجعين في مختلف أنحاء العالم، وتبين أنه قام بعملية تجميل جراحية من أجل إجراء هذا التعديل على مظهره.

    حتى هنا كل شيء طبيعي، العديد من الشخصيات المعروفة تقوم بهذه الإجراءات التي تقوم بتغيير شكلهم بطريقة شبه كلية، كما فعل الممثل الأمريكي زاك إيفرون وغيره من النجوم.

    ولكن صورة فينيسيوس الجديدة مع تواضع مستواه منذ قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وعودته إلى ريال مدريد، تسببا في تغذية المزيد عن الشائعات، التي يصعب تخيلها أو تصديق البعض لها.

    فينيسيوس تم قتله .. هكذا يعتقد البعض من عشاق نظرية المؤامرة، في تصعيد مفاجئ لمجرد مزحة يقولها البعض على المقاهي عندما ينخفض مستوى أحد نجوم فريقه المفضل، ليصفه بأنه شخص مختلف أو تم استبداله بـ"دوبلير" من أجل أداء مهامه.

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    قصة أغرب من الخيال

    وسط تجاهل تام من فينيسيوس جونيور لكل هذه الأقوال وكذلك ريال مدريد "ربما حتى لا يمنحا لها أي قيمة"، قال البعض إن البرازيلي اختفى في ظروف غامضة وتم استبداله برجل آخر يشبهه تمامًا، وذلك من أجل تنفيذ بعض الصفقات الإعلانية والتجارية.

    وتؤكد النظرية الغريبة التي استعرضتها صحيفة "ماركا" أن وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" هي من قامت بقتل فينيسيوس، بالتعاون مع عائلة روتشيلد اليهودية الألمانية، والتي قامت بتأسيس عدة هيئات مصرفية ومالية كبرى في القرن الثامن عشر.

    ومن جانبه قال حساب "BlackBondPtv" عبر منصة إكس، إن بعض النخب المجتمعية اتفقت على قتل فينيسيوس والتخلص منه، مع استبداله فورًا بشخص آخر يحمل نفس الصفات الشكلية أو بصورة مقاربة.

    وعلى الجانب الآخر ظهرت ادعاءات أخرى، لتربط بين التغير في شكل فينيسيوس، ومزاعم أخرى حول قيام غزو كائنات فضائية زاحفة لكوكب الأرض في فترة كأس العالم لاختطاف النجم البرازيلي ومواطنه نيمار.

    ومن جانبها قالت العرافة "فو باهيانا صاحبة النبوءة":"لقد حلمت مجددًا بقيام بعض الكائنات الفضائية بغزو أحد ملاعب كرة القدم في ميامي، وشاهدت كيف قاموا باصطجاب اللاعبين في أول سفينة هبطت على الأرض".

    وأضاف:"السفينة اختطفت آلاف الأشخاص من ملعب المباراة، وبعدها انفجر الجميع في الصراخ والبكاء".

    وعلى الرغم من أن هذه الخرافة لم تتحقق، إلا أن النظرية لا تزال مستمرة ويتعامل معها البعض بجدية!


  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLY-TRAININGAFP

    مشاهد تدعم النظرية

    القصة اشتدت وأصبحت أكثر انتشارًا بعد ظهور فينيسيوس مع المنتخب البرازيلي أمام أستراليا، في المعكسر الحالي لمنتخب السيليساو تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

    اللاعب الذي يعاني من بداية سيئة للموسم، بتسجيله مرة واحدة فقط مع ريال مدريد في 8 مباريات، لاحظ الكثيرون بعض التغييرات عليه وجاءت كالتالي :

    - ملامح الفك والوجه والذقن، وهو مظهر ليس غريبًا للجميع، وعرفناه في يوليو 2026 بعد انتهاء كأس العالم، والتفسير الواضح هو إجراء عملية جراحية.

    - ظهرت بعض الصور الأخرى لساقيه، تكشف اختلافًا في شكل الركبة والكتلة العضلية، ولكن هذا ليس دليلًا قاطعًا، لأن الإضاءة والزاوية وأمور أخرى يمكنها التحكم في الأمر.

    - المظهر العام لفينيسيوس يبدو مختلفًا وينطبق ذلك على تسريحة شعره وطوله وعدة أشياء أخرى.

    - مستواه المتواضع أمام أستراليا وعدة مباريات أخرى جعل البعض يصل إلى أقصى مستويات الغضب ليصل ذلك إلى الاعتاقد أن هذا اللاعب ليس فينيسيوس.

    - ظهور المزيد من الصور حول الوشم الذي تواجد على ساقه مع ريال مدريد الموسم الماضي، والذي يعتقد المؤمنون بالنظرية أنه اختفى في معسكر البرازيل في التوقف الدولي الحالي.

    - وهناك عنصر آخر يدعم تلك الفكرة، أن فينيسيوس قام بإزالة كل شيء على حسابه بموقع "إنستجرام" الصيف الماضي، أثناء محادثات تجديد عقده مع ريال مدريد، واستند البعض إلى هذا الأمر في قصة الأمور الدعائية، بوجود تكهنات حول التخلص من صوره القديمة حتى لا يتعرف أي شخص على الاختلافات بين الشكل والجديد والقديم.

    هل بدأت تصدق القصة؟ تراجع قليلًا لأن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تدعم كذبها ولسنا بحاجة إلى ذكرها "مثل الوشم الذي لا يزال موجودًا"، يبدو أنها مجرد إشاعة لإثارة الجدل وكسر الملل في فقرة التوقف الدولي!

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