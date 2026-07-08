شبهات فساد وغسيل أموال .. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يلاحق بعثة الأرجنتين في كأس العالم!

يأتي هذا التصعيد في وقت يتواجد فيه تابيا في الولايات المتحدة بتصريح قضائي خاص، نظرًا لمنعه من السفر من الأرجنتين بسبب قضايا محلية تتعلق بسوء إدارة أموال الضرائب والتأمينات.
ويزيد هذا التداخل بين القضايا المحلية والدولية من تعقيد المشهد، خاصة وأن التحقيقات الأمريكية تنظر في عقود الرعاية الكبرى مع شركات مثل أديداس ووارنر، والتي تمت في وقت كانت فيه الأرجنتين تفرض قيودًا صارمة على تداول العملات الأجنبية.
وتشير التقارير، إلى أن العقد المثير للجدل مع شركة فاروني يمنح الأخيرة نسبة 30% من جميع الإيرادات الدولية للاتحاد الأرجنتيني، بالإضافة إلى عمولة 10% على اللوجستيات، وهو ترتيب مالي تراه السلطات الأمريكية مريبًا ويحتاج لتحليل دقيق.
وأوضحت أنه في حالة ثبت وجود أي تلاعب في مسار هذه الأموال داخل النظام المالي الأمريكي، فقد يواجه قادة "البيسيلستي" ملاحقات قضائية قد تنتهي بمدد حبس طويلة، مما يعيد للأذهان فضيحة "فيفا غيت" التي عصفت برموز الكرة اللاتينية سابقًا.
وكان المنتخب الأرجنتيني "حامل اللقب"، قد نجح في التغلب على نظيره المصري بنتيجة "3-2"، أمس الثلاثاء، ليواصل حملته نحو الحفاظ على الكأس الذهبية للمرة الثانية على التوالي، حيث يستعد حاليًا لمواجهة سويسرا في الدور ربع النهائي من المونديال.