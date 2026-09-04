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Hilal Ollie Watkins Gabriel Martenilli (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

شبح كريم بنزيما يطارد أولي واتكينز وعلى الشباب خطف رياض محرز فورًا!.. الهلال يكتمل جمالًا بـ"تضحية جابرييل مارتينيلي"

فقرات ومقالات
الهلال
سيموني إنزاجي
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
محمد كنو
جابرييل مارتينيلي
كريسينسيو سامرفيل
أولي واتكينز
رياض محرز
الشباب ضد الهلال
الشباب
دوري روشن السعودي

قطار الهلال يواصل السير بسرعة خارقة..

ليلة جديدة من الإثارة والمتعة الكروية؛ قدّمها لنا عملاق الرياض الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

هذه المرة.. كان نادي الشباب هو الضحية؛ عندما خسر (0-2) على أرضه ووسط جماهيره، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثنائية الزعيم الهلالي؛ جاءت بواسطة الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، في الدقيقتين 53 و87 تواليًا.

وبهذه النتيجة؛ حافظ الهلال على "صدارته" لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما تجمد الشباب في "المركز الثالث عشر" بـ3 نقاط فقط.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال المهم على الشباب..

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  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كنو وسافيتش.. "ثنائي من ذهب" في وسط الهلال

    في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ أصبحنا نُشاهد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي يعتمد على خط وسط ثابت تقريبًا، على النحو التالي:

    * أولًا: البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والسعودي محمد كنو.

    * ثانيًا: نيفيش، سافيتش والسعودي ناصر الدوسري.

    أي أن الثنائي نيفيش وسافيتش "ثابتين"، في جميع المباريات؛ بينما يناوب إنزاجي بين كنو والدوسري، على حسب الخصم وقوته.

    وضد نادي الشباب، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وجدنا كنو يلعب بجوار نيفيش وسافيتش، في التشكيل الأساسي.

    وحقًا؛ نستطيع أن نطلق على ثنائية سافيتش وكنو في خط وسط الهلال بـ"الذهبية"، للأسباب التالية:

    * 1/ الثنائي يقدّم إضافة هجومية رائعة؛ وذلك داخل منطقة الـ18 للخصم.

    * 2/ الثنائي يتبادل المراكز باستمرار؛ عند تقديم الإضافة الهجومية على الطرفين الأيمن والأيسر.

    * 3/ العودة للمساعدة دفاعيًا؛ عندما يشن المنافس هجمات سريعة مرتدة.

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  • Ollie Watkins Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR

    أولي واتكينز.. كأننا نُشاهد شبح كريم بنزيما

    المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز شارك لأول مرة مع عملاق الرياض الهلال؛ وذلك عندما نزل "بديلًا" في الشوط الثاني ضد النادي الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وأمام فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ قدّم واتكينز مستوى أكثر من رائع، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك المستمر داخل منطقة الـ18 للخصم، وحتى خارجه.

    * ثانيًا: تسجيل هدف شرعي وآخر تم إلغاؤه، مع بعض الفرص الخطيرة.

    إلا أن هذا كله اختفى ضد نادي الشباب، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن، مساء اليوم الجمعة.

    نعم عزيزي القارئ؛ نحن كأننا شاهدنا "شبح" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الهلال، سواء في ثقل الحركة أو عدم إيجاد الحلول الهجومية.

    لذا.. يحتاج واتكينز إلى التحسُن كثيرًا، حتى لا يتحوّل مع الوقت، إلى بنزيما جديد في صفوف الفريق الهلالي.

  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جابرييل مارتينيلي.. التضحية الأولى لمصلحة الهلال

    في الدقيقة 68.. أقحم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي، المنضم من نادي آرسنال الإنجليزي؛ كـ"بديل" ضد فريق الشباب الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وقبل ظهور مارتينيلي مع الهلال؛ كان السؤال الذي يطرح نفسه: "من سيلعب على الجناح الأيسر هو أم زميله الهولندي كريسينسيو سامرفيل؟!".

    وأساسًا مركز مارتينيلي وسامرفيل، هو الجناح الأيسر؛ إلا أنهما يجيدا على الجانب الأيمن أيضًا، وخاصة النجم الهولندي.

    ومن هُنا.. كان من المتوقع أن يذهب سامرفيل إلى الجانب الأيمن، ويلعب مارتينيلي كـ"جناح أيسر"؛ بعد نزوله "بديلًا" ضد نادي الشباب، مساء اليوم الجمعة

    إلا أننا رأينا أول تضحية من مارتينيلي؛ وذلك باللعب في الجناح الأيمن مع استمرار سامرفيل، على الجانب الأيسر.

    ورغم ذلك؛ قدّم النجم البرازيلي دقائق رائعة ضد فريق الشباب الأول لكرة القدم، سواء في المراوغات أو صناعة الفرص.

    ويبدو أن قرار إنزاجي؛ يعود إلى التألُق الكبير الذي أظهره سامرفيل في المباريات الماضية على الجانب الأيسر، فلم يرد أن يخل بتوازن الفريق مرة واحدة.

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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نادي الشباب.. صفقة رياض محرز ضرورية للغاية

    نادي الشباب كان جيدًا هجوميًا، في بعض اللقطات ضد عملاق الرياض الهلال؛ وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    لكن كل اللقطات الهجومية المهمة للشباب؛ كانت بواسطة لاعب واحد فقط، هو الجناح الأيسر البلجيكي يانيك كاراسكو.

    هُنا.. تظهر أهمية حسم الشباب، صفقة التعاقد مع الجناح الأيمن الجزائري رياض محرز؛ الذي رحل عن عملاق جدة الأهلي، في صيف العام الحالي.

    نعم.. اسم محرز ارتبط بالشباب؛ قبل أن تتردد أنباء عن تفكير نادي الاتحاد في التعاقد معه، بالإضافة إلى إمكانية عودته للأهلي حتى.

    المهم؛ أن انضمام محرز إلى الشباب - إذا حدث -؛ سوف يسفر عنه توازن في هجوم الفريق الأول لكرة القدم، بين الجناحين الأيمن والأيسر.

    وقتها فقط قد يعود الشباب، إلى سكة الانتصارات من جديد؛ وإلا فالاعتماد على كاراسكو طوال الموسم، سيكون أمرًا في غاية الصعوبة.

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