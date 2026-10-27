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Kylian Mbappe Ballon d'Or GFXGOAL
علي رفعت

شبح فينيسيوس لا يزال هائمًا على وجهه في ريال مدريد.. إلى مبابي: إما التتويج بالأبطال أو التسليم بمصير الصغار!

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
كيليان مبابي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
فينيسيوس جونيور

لم تكن ليلة البالون دور مجرد خسارة جديدة لجائزة فردية في مسيرة كيليان مبابي، بل جرس إنذار حقيقي يعيد للأذهان سيناريو زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور

عاشت جماهير الساحرة المستديرة ليلة درامية جديدة مع إعلان نتائج مجلة فرانس فوتبول، حيث تجرع الفرنسي كيليان مبابي مرارة تفويت فرصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية من جديد، بعد مسار طويل من الترقب والوعود التي سبقت انضمامه إلى ريال مدريد. 

ورغم تألقه اللافت قبل ساعات قليلة من الحفل وحسمه مواجهة الكلاسيكو بثنائية مدوية، فإن قاعة الحفل الباريسي لم تشهد التتويج المنتظر، لتطفو على السطح ذكريات الموسم قبل الماضي القاسية، حينما تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لصدمة مماثلة هزت استقراره الذهني لشهور، وألقت بظلال معقدة على أروقة النادي الملكي لم تنته حتى اليوم.


  • Vinicius MbappeGetty Images

    شبح البرازيلي يطارد غرفة الملابس

    لم يعد خافيًا على المتابعين حجم الأثر السلبي الذي تركه إحباط فينيسيوس جونيور داخل أروقة سانتياجو برنابيو، فالجناح البرازيلي دخل في دوامة استنزاف طويلة في محاولة يائسة لإثبات أحقيته بالجائزة، وهو ما انعكس سلبًا على قراراته فوق البساط الأخضر وجره نحو صدامات جانبية مع المنافسين والجماهير والحكام. 

    الخطر الحقيقي اليوم يكمن في وقوع مبابي في نفس الفخ الذهني، والبدء في خوض حروب شخصية لإثبات تفوقه الفردي، لأن هذا المسار كفيل بتحويل الطاقة الهجومية الجبارة إلى عبء تكتيكي يثقل كاهل المنظومة الهجومية بالكامل، ويدخل غرفة الملابس في صراعات خفية حول الأحقية والنجومية الأولى.


  • MbappeGetty Images

    فخ الأرقام الفردية وتهديد المنظومة

    تتجه الأنظار في الأسابيع المقبلة نحو رد فعل مبابي داخل المستطيل الأخضر، إذ يخشى الكل من اندفاع المهاجم الفرنسي نحو تسجيل الأرقام الشخصية تعويضًا عن خيبة لندن. 

    محاولات التسديد غير المبررة وتجاهل التمرير للزملاء في المواقف الحاسمة قد تؤدي إلى تفتيت الانسجام بين عناصر الخط الأمامي، وتحديدًا في ظل وجود أسماء بحجم بيلينجهام وديوماندي وغيرهم إلى جانب فينيسيوس. 

    البحث المحموم عن لفت أنظار مصوتي الجوائز الفردية على حساب العمل الجماعي هو أسرع طريق لخسارة البطولات الكبرى، وهو سيناريو لن يقبله فريق يعيش على حصد الألقاب الكبرى فقط وخرج بموسمين صفريين في آخر عامين.


  • Real Madrid FansGetty Images

    مقصلة البرنابيو لا ترحم المحبطين

    يعرف تاريخ ريال مدريد حقيقة قاطعة مفادها أن جماهير سانتياجو برنابيو لا تقدم شيكات على بياض لأي نجم مهما كان صيته وتاريخه. 

    هذه المدرجات التي انتقدت سابقًا عمالقة مثل زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو لن تتعاطف طويلًا مع لاعب مشتت الذهن يبكي على جائزة ضاعت، وفينيسيوس هو خير مثال.

    الدعم الإعلامي والجماهيري الذي يحيط بمبابي اليوم قد يتحول سريعًا إلى صافرات استهجان وضغوط خانقة إذا غياب عن مستواه المعهود في المواعيد الكبرى، خاصة وأن التوقعات التي رافقت وصوله إلى العاصمة كانت بحجم تحويل الفريق إلى قوة كاسحة تعتلي كافة المنصات المحلية والقارية.


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  • بيت القصيد

    يقف كيليان مبابي أمام معادلة لا تحتمل أنصاف الحلول، فإما أن يتعامل مع إخفاق الكرة الذهبية كدافع لحصد لقب دوري أبطال أوروبا ووقتها لن يستطيع أي شخص حرمانه مما حلم به دومًا، وإما أن يسلك مسار التذمر والانكسار الذي سيلحقه حتمًا بمصير الصغار، أولئك الذين امتلكوا الموهبة والبريق لكنهم أكملوا مسيرتهم الرياضية وغادروا المشهد دون أن يعانقوا المجد الفردي الأسمى، لتبقى الألقاب الكبرى وحدها هي الترياق الوحيد لندوب ليلة لندن.


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