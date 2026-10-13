ليتعلم العين والراقي | شباب الأهلي أسقط الاتحاد بـ"السهل الممتنع" .. لم يعجبكم ينز فيسينج "المتدرب" فأظهر لكم شخصية "الفيلسوف الفاشل"!

لا يزال الاتحاد السعودي "مكسور الجناح" في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، فمع مرور أول جولتين من مرحلة المجموعات، رصيده لم يرتق إلا بنقطة وحيدة!

العميد – على أرضه ووسط جماهيره – باستاد الإنماء في جدة، تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام شباب الأهلي الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من النخبة الآسيوية.

ثنائية الضيوف سجلها سردار أزمون في الدقيقتين 7 و16 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز ريتشارد ريوس هدف النمور الوحيد في الدقيقة 66.









بهذه النتيجة، يحتل شباب الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد ست نقاط، فيما يحل الاتحاد في المركز الـ11 بنقطة وحيدة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الاتحاد وشباب الأهلي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



