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زهيرة عادل

ليتعلم العين والراقي | شباب الأهلي أسقط الاتحاد بـ"السهل الممتنع" .. لم يعجبكم ينز فيسينج "المتدرب" فأظهر لكم شخصية "الفيلسوف الفاشل"!

فقرات ومقالات
الاتحاد ضد شباب أهلي دبي
الاتحاد
شباب أهلي دبي
دوري أبطال آسيا النخبة
يانز ويسينغ
حسام عوار
الأهلي
العين

أبرز ملامح فوز شباب الأهلي أمام الاتحاد 2-1..

لا يزال الاتحاد السعودي "مكسور الجناح" في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، فمع مرور أول جولتين من مرحلة المجموعات، رصيده لم يرتق إلا بنقطة وحيدة!

العميد – على أرضه ووسط جماهيره – باستاد الإنماء في جدة، تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام شباب الأهلي الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من النخبة الآسيوية.

ثنائية الضيوف سجلها سردار أزمون في الدقيقتين 7 و16 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز ريتشارد ريوس هدف النمور الوحيد في الدقيقة 66.



بهذه النتيجة، يحتل شباب الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد ست نقاط، فيما يحل الاتحاد في المركز الـ11 بنقطة وحيدة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الاتحاد وشباب الأهلي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • شباب الأهلي .. السهل الممتنع

    في وقت اشتد به الاحتقان الجماهيري بين السعوديين والإماراتيين منذ أزمة التجنيس في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، مرورًا بالخلاف السياسي القائم حاليًا على خلفية الهجمات المتبادلة بين المملكة السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، أبى شباب الأهلي أن يعمق حالة الاحتقان.

    النادي الإماراتي بدأ رحلته في جدة برسالة ود، عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، فكتب: "بحمد الله وحفظه .. وصلت بعثة شباب الأهلي إلى جدة بين أهلنا وناسنا. سلام من دبي لأهل جدة سلام أهل الطيب والوفا والأحباب".. على عكس ما فعله جاره نادي العين!

    وأثناء مجريات المباراة، لم ينجر نجوم شباب الأهلي وراء بعض الاستفزازات، رغم إلقاء جمهور الاتحاد لزجاجات المياه تجاههم أثناء احتفالهم بالهدف الأول، بل كان التركيز بالكامل على الـ90 دقيقة دون أي محاولات استفزاز جانبية .. على عكس ما فعله صالح أبو الشامات؛ نجم الأهلي السعودي، في مواجهة الوصل بالأمس.



    وحتى فنيًا، لعب شباب الأهلي دون فترة جس النبض، مستغلًا الفراغ الذي تركه مدرب الاتحاد ينز فيسينج في وسط الملعب وخلف دفاعات فريقه، لينهي اللقاء في أول 16 دقيقة.



    بالمختصر، اعتمد الفريق الإماراتي على "السهل الممتنع"، فلا فلسفة فنية ولا الانجرار وراء الموجه الجماهيرية الحالية.


  • فلسفة فيسينج الزائدة

    يقولون إن أول فترة توقف في الموسم دائمًا ما تكون مهمة للمدربين الجدد، فهي بمثابة الفرصة لتعويض ما فات في فترة الإعداد قبل بداية الموسم، مع دراسة أخطاء ما مر بعيدًا عن ضغوطات الروزنامة.

    لكن بالنسبة للألماني ينز فيسينج؛ المدير الفني للعميد، كان التوقف الدولي المنقضي لتوه فرصة لمحاولة إقناع الجماهير بأنه ليس "متدرب"، فتحول لـ"فيلسوف فاشل"!

    الألماني رغم اعتراضات جمهور العميد على قدومه، واصفين إياه بـ"المتدرب" لقلة خبراته، إلا أنه أقنعهم قبل التوقف الأخير - إلى حدٍ ما - بقدرته على العمل وفق إمكانات لاعبيه وما هو متاح من صفقات، ما أسفر عن عدم تلقي أي هزيمة، مع الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

    لكن ما إن انتهى التوقف إلا وتبدل حال فيسينج، بل وخرج عن المنطق تمامًا، خاصةً في مواجهة شباب الأهلي الليلة..

    جورجينيو فاينالدوم جناح، يضم إلى العمق بجوار ثنائي الهجوم يوسف النصيري وجورج إلينيخينا.. تخمة هجومية غير مبررة رغم قوة شباب الأهلي.

    في الوسط الثنائية الأسوأ ديون لوبي وريتشارد ريوس.. ما جعل الدفاع مكشوفًا تمامًا للاعبي شباب الأهلي وسط مساحات واسعة.

    ناهيك عن اللعب بدفاع متقدم رغم بطء الثنائي دانيلو بيريرا وجان كارلو سيميتش في الارتداد للخلف.. والنتيجة هدفين من هجمة مرتدة بعد ثلاث تمريرات فقط.




    جملة أخطاء ارتكبها فيسينج دفعة واحدة في تشكيل مواجهة شباب الأهلي، مكنت الضيوف في التقدم بثنائية في أول 16 دقيقة، ما أضاع المباراة منه رغم أنه حاول تصحيح الأوضاع في بداية الشوط الثاني بتغييراته.

    يبدو أن جمهور الاتحاد سيترحم على فيسينج "المتدرب" بعد ظهور نسخة "الفيلسوف"!


  • imago-sport-1080560543.jpgZUMA Press Wire

    حسام عوار .. "الجوكر السيئ"

    أكثر لاعب يتسبب في جن جنون جمهور الاتحاد بالموسم الجاري.. فلا وجوده نافع ولا غيابه شافع!

    الجناح الجزائري إن شارك في المباريات .. تعرض لانتقادات، وإن غاب .. تشعر بأنه القطعة الناقصة بالفعل داخل صفوف النمور، لذا يمكننا أن نلقبه بـ"الجوكر السيئ".

    لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري، يُبقى المدرب ينز فيسينج على مقاعد البدلاء، ربما السبب هو سوء مستواه في الكلاسيكو الأخير أمام الهلال، بالجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

    لكن مع غياب محارب الصحراء افتقد العميد للربط بين الخطوط بأقصر الطرق، فتكرر مشهد وقوف الثلاثي الهجومي يوسف النصيري، جورج إلينيخينا وجورجينيو فاينالدوم دون حلول.

    لا ينكر أحد أن عوار تعيبه المزاجية أحيانًا، فتجده يقوم بأشياء غير مفهومة أمام مرمى الخصوم، لكن في الوقت ذاته، إيجابياته لا يمتلكها أي لاعب آخر في الاتحاد، ودون بناء اللعب يفقد بوصلته، خاصةً مع عدم تقديم فاينالدوم أوراق اعتماده بعد.

    في المجمل، بعد نزول عوار في الدقيقة 70 من مواجهة الاتحاد أمام شباب الأهلي، نجح في خلق فرصة هدف محقق لزملائه، لكن ريوس أهدرها، بخلاف خلقه لفرصتين أخرتين، لم تترجم لأهداف كذلك!


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