شاهد: جوش سارجنت يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي لكرة القدم ويقدم تمريرة حاسمة في فوز تورونتو على كولورادو رابيدز
سارجنت يسجل هدفاً كان الفريق في أمس الحاجة إليه
كان اللاعب الأمريكي قد واجه صعوبات في تورونتو بعد انتقاله مقابل مبلغ ضخم من نادي نورويتش. فقد خاض مباراة أولى صعبة، قبل أن يفشل في ترك بصمة في مشاركته الثانية.
لكنه كان أكثر فاعلية بكثير بعد ظهر يوم السبت. بعد شوط أول هادئ، استعاد سارجنت حيويته في الشوط الثاني. فقد مرر كرة حاسمة لريتشي لاريا لتقليص الفارق في الدقيقة 65. وبعد ذلك، وعقب طرد لاعب ثانٍ من فريق رابيدز، سجل سارجنت هدف الفوز القاتل بضربة رأس متقنة.
تورونتو في سلسلة انتصارات
وقد واصل الفريق الكندي أداءه الرائع. فقد ركز الفريق بشكل كبير على سارجنت وأجرى تغييرات جذرية في تشكيلته بعد موسمين متتاليين مخيبين للآمال. وتبدو المؤشرات الأولية إيجابية. ويحتل الفريق حالياً المركز الرابع في المؤتمر الشرقي، ولم يخسر في آخر أربع مباريات خاضها.
آمال المنتخب الأمريكي لكرة القدم؟
وليس من الواضح تمامًا ما يعنيه ذلك بالنسبة لآمال سارجنت في الانضمام إلى المنتخب الأمريكي. فلم ينجح المهاجم حتى الآن في إثارة الإعجاب تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، ومع اقتراب موعد كأس العالم، يبدو أنه سيبقى بالتأكيد خارج التشكيلة.
وقد استبعد من تشكيلة كأس الذهب الصيف الماضي، حيث أشار بوكيتينو إلى "أسباب كروية" لتبرير استبعاده.
ماذا ينتظر تورونتو بعد ذلك؟
من الآن فصاعدًا، يدخل فريق تورونتو مرحلة يمكنه فيها تحقيق الانتصارات. سيواجه الفريق فريق سينسيناتي المتعثر الأسبوع المقبل، قبل أن يلتقي أولاً بفريق أوستن ثم فريق فيلادلفيا يونيون. ومن المرجح أن يقود سارجنت خط الهجوم في تلك المباريات.