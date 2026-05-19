"حفلات شاكيرا يحضرها مليونان" .. سخرية من وليد الفراج بعد التفاخر بعدد مشاهداته مقارنة ببتال القوس وخالد الشنيف

مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026، نشر وليد الفراج تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يقارن بها عدد مشاهدات حلقة واحدة من برنامجه عبر منصة "يوتيوب"، مقارنة ببرامج كـ"في المرمى" لبتال القوس"، "نادينا" لعبدالرحمن الحميدي، و"دورينا غير" لخالد الشنيف.

وبينت الأرقام التي نشرها الفراج أن إحدى حلقات برنامجه حظيت بـ198 ألف مشاهدة، يلينا "نادينا" بـ18 ألف، ثم "دورينا غير" بـ8.8 ألف مشاهدة، وأخيرًا "في المرمى" بـ22.3 ألف مشاهدة.

وكتب مقدم "أكشن مع وليد" تعليقًا على هذه المشاهدات: "الحقيقة توجع .. والميدان يا حميدان".



