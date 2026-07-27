سُجل بشكل أسطوري في مرمى الأرجنتين.. الكشف عن أفضل أهداف كأس العالم!

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الهدف المذهل الذي سجله كابرال في مرمى الأرجنتين خلال دور الـ32 قد فاز بلقب «هدف هيونداي للبطولة» في كأس العالم 2026. وقد أبدع المدافع البالغ من العمر 23 عامًا، المولود في روتردام، لحظة من البراعة الفردية التي لاقت صدىً كبيرًا لدى المشجعين في جميع أنحاء العالم، مما أدى في النهاية إلى تصدره قائمة المرشحين التي ضمت ميسي ومبابي وخوليان ألفاريز.

وقد تميز الهدف بانطلاقة جريئة قام خلالها لوبس كابرال بخداع أليكسيس ماك أليستر قبل أن يسدد كرة ملتفة تجاوزت إميليانو مارتينيز واستقرت في الزاوية العليا.

ويضعه هذا التكريم التاريخي في مصاف نخبة الفائزين السابقين، ومن بينهم خاميس رودريجيز وبنيامين بافارد وريتشارليسون.