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سُجل بشكل أسطوري في مرمى الأرجنتين.. الكشف عن أفضل أهداف كأس العالم!
نجم كاب فيردي يتفوق على نجوم عالميين
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الهدف المذهل الذي سجله كابرال في مرمى الأرجنتين خلال دور الـ32 قد فاز بلقب «هدف هيونداي للبطولة» في كأس العالم 2026. وقد أبدع المدافع البالغ من العمر 23 عامًا، المولود في روتردام، لحظة من البراعة الفردية التي لاقت صدىً كبيرًا لدى المشجعين في جميع أنحاء العالم، مما أدى في النهاية إلى تصدره قائمة المرشحين التي ضمت ميسي ومبابي وخوليان ألفاريز.
وقد تميز الهدف بانطلاقة جريئة قام خلالها لوبس كابرال بخداع أليكسيس ماك أليستر قبل أن يسدد كرة ملتفة تجاوزت إميليانو مارتينيز واستقرت في الزاوية العليا.
ويضعه هذا التكريم التاريخي في مصاف نخبة الفائزين السابقين، ومن بينهم خاميس رودريجيز وبنيامين بافارد وريتشارليسون.
التغلب على العمالقة والاحتفالات العاطفية
وقد زادت صعوبة المواجهة من أهمية تلك الضربة، حيث واجهت كاب فيردي في ميامي الفريق الذي وصل في النهاية إلى النهائي. وقال لوبيز كابرال وهو يروي تفاصيل الاحتفالات: «عندما رفعت نظري ورأيت الكرة تتجه نحو الزاوية العليا، قلت في نفسي: "ما الذي فعلته للتو بحق الجحيم؟" لم أستطع تصديق ما حدث».
استعادت والدة كابرال وعيها في النهاية بعد أن قدم لها المارة المساعدة، لكن المشهد أثار مقارنات مع إغماء والدة ليليان تورام خلال كأس العالم 1998.
وقد تميز الهدف نفسه بصعوبته الفنية، خاصةً أنه جاء من ظهير جانبي. قال كابرال: «بدأت أركض دون تفكير. ثم أدركت أنني سجلت هدفاً مذهلاً في كأس العالم».
تقدير من أسطورة برازيلية
كانت جودة الهدف مذهلة لدرجة أنها لفتت انتباه أسطورة ريال مدريد والمنتخب البرازيلي مارسيلو، الذي تواصل شخصيًا مع صاحب الهدف. وكشف لوبيز كابرال أن مارسيلو، أحد أساطير مسيرته الكروية، أرسل له رسالة تهنئة أكد فيها أنه صوّت لصالح هدف اللاعب الرأس الأخضر. «إنه أحد أكبر أساطير في نظري. لطالما أعجبت به.
كانت رسالة مارسيلو بمثابة إشادة كبيرة للغاية بالنسبة للاعب السابق في الدرجة الخامسة الألمانية. ووفقًا للوبس كابرال، قال له الأسطورة البرازيلي: «كان من دواعي سروري مشاهدتك وأنت تلعب؛ أنت لاعب جيد حقًا». وشكل هذا التقدير تأكيدًا قاطعًا على جدارة لاعب كان، قبل ثلاث سنوات فقط، يعيش حياة أكثر تواضعًا بينما كان يكافح من أجل تحقيق النجاح في كرة القدم الاحترافية.
- Getty Images Sport
إكمال قصة حقيقية عن الصعود من الفقر إلى الثراء
إن رحلة لوبيز كابرال نحو قمة الجوائز الفردية في كأس العالم لا تقل عن كونها قصة خيالية. فقبل بضعة مواسم فقط، كان يلعب في الدرجات الدنيا لكرة القدم الألمانية، بعيدًا كل البعد عن الأضواء الساطعة لملعب ميامي والـ 65 ألف مشجع الذين شهدوا هدفه الرائع.
ورغم أن ميسي والأرجنتين تأهلا في النهاية إلى المباراة النهائية، حيث خسرا أمام إسبانيا، فإن فوز كاب فيردي بجائزة «أفضل هدف في البطولة» يظل حدثاً تاريخياً مهماً. وقد عزز تصويت الجماهير، الذي احتل فيه إلدور شومورودوف المركز الثاني وويلسون إيسيدور المركز الثالث، مكانة هدف لوبيز كابرال باعتباره لحظة أيقونية في تاريخ كأس العالم.
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