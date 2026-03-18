يبدو تحقيق الانتفاضة مستحيلاً بعد الخسارة 6-1 في مباراة الذهاب، لكن أتالانتا عازمة على خوض هذه المباراة، التي تُعد ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ضد بايرن ميونيخ بأفضل ما لديها. تولى تقديم المباراة على Amazon Prime Video أسطورة كرة القدم واللاعب السابق في ميلان وريال مدريد وإنتر (من بين أندية أخرى) كلارنس سيدورف،الذي قدم تحليله للمباراة التي ستقام في ألمانيا، على العشب الأخضر في ملعب أليانز أرينا.
سييدورف واثق: "أحياناً تتلقى هزائم قاسية. على أتالانتا أن تضع نصب عينيها الفوز بلقب الدوري"
الهوية لا تتغير
بدأ سيدورف حديثه بالتأكيد على أن الهزائم الحاسمة لا يمكنها تغيير هوية الفريق: "أحياناً تتلقى ضربات قاسية، لكن هذا لا يمكن أن يغير هويتك، أو ما حققته، أو المستوى الذي أنت عليه. أحياناً تكون في أفضل حالاتك وتخسر مباريات لا تصدق. النادي واللاعبون وأجواء أتالانتا كلها أمور راسخة بشكل ملموس للغاية. ومن سماتها القدرة على طي الصفحة، لأنه يجب المضي قدماً: أتذكر عندما خسرنا مع ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، في الشهر التالي كنا نبدأ من جديد. دون أن نستغرق في التفكير. وأعتقد أن هذه هي إحدى نقاط قوة هذا النادي، التي اكتسبناها على مر السنين".
الأهداف التي يجب تحديدها
"المضي قدماً" هو الرسالة التي يوجهها سيدورف، الذي يحدد أيضاً الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها أتالانتا بشكل واقعي في المستقبل، رافعاً سقف الطموحات: "يجب أن يكون هدف أتالانتا الآن هو الفوز بالدوري الإيطالي، وتجاوز كل شيء. حتى غاسبيريني، الذي لم يعد معنا. عليهم أن يبدأوا الموسم بهدف الفوز باللقب، متبعين نهج تشيلسي إلى حد ما".