"سيووو" - أحد المرشحين للانضمام إلى منتخب البرتغال في كأس العالم يشرح كيف سيتعامل مع معضلة احتفالات كريستيانو رونالدو في حال انضمامه إلى تشكيلة روبرتو مارتينيز إلى جانب CR7

أحد المواضيع التي تثير الاهتمام حول براغا هو استخدامه لاحتفاله الشهير بـ"Siuuu"، الذي اشتهر به نجمه المفضل رونالدو. وفي حال التقى الاثنان على أرض الملعب مع المنتخب الوطني، فإن براغا يدرك جيدًا أنه قد يضطر إلى إعطاء الأسبقية لنجم "الناصر". وقال براغا مازحًا عندما سُئل عن احتمال تضارب الاحتفالات، وفقًا لـ"إدنبرة نيوز": "سأحتاج إلى التحدث مع المدرب بشأن ذلك". "سأتحدث معه، لكن على الأرجح لن يحدث ذلك. فهو النجم الرئيسي هناك!

"إنه شخص كان كل طفل في البرتغال يتطلع إليه، وما زلت أعتقد أنهم يتطلعون إلى رونالدو كثيرًا لأنه مصدر إلهام لهم. لقد تم الحديث عن اسمي، لكن كل ذلك مع وكلائي. أنا أحاول فقط التركيز قدر الإمكان هنا.

"بالطبع من الجيد أن تشعر أن المدرب يعرف من أنت وكل شيء آخر. هذا شيء لم أحلم به أبدًا، ومجرد التواجد في هذا الموقف أمر رائع... أشعر أنه كان من الجيد بالنسبة لي أنني لم أكن معروفاً في البرتغال قبل مجيئي إلى هارتس. هنا كنت معروفاً قليلاً، لكن في البرتغال لم يكن أحد يعرف الكثير عني. الحمد لله أن الناس يتحدثون عني الآن، كما أن المنتخب الوطني أصبح موضوعاً للحديث. أنا سعيد جداً بذلك."