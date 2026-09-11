سيناريو طرابزون يتكرر .. مدرب فنربخشه يستقيل بعد التعادل مع روما ورئيس النادي يرفض!

تحوّلت ليلة انطلاق فنربخشة في المسابقة الأوروبية الأبرز إلى فوضى عارمة بعدما تعادل مع الفريق الإيطالي روما بهدف لكل منهما مساء الخميس.

ورغم انتزاعه نقطة ثمينة، فاجأ كارتال الجميع في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بتقديم استقالته لما وصفه بمصلحة النادي. غير أن رئيس النادي يلدريم استبعد علنًا رحيل المدرب بعد دقائق قليلة، مؤكدًا أن المدير الفني لا يزال يتولى مهامه بثبات.

نفس السيناريو تكرر قبل أيام في طرابزون سبور الذي انتقل له محمد صلاح مؤخرًا عقب إعلان مدربه فاتح تقي تقدمه باستقالته، قبل أن يرفضها مجلس الإدارة في البداية، ثم تراجع وقرر قبولها.