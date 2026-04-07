سيناريو غير تقليدي.. فوز ريال مدريد على بايرن ميونخ يخدم برشلونة والكلاسيكو قد يحسم اللقب!

تصل منافسة القطبين في الدوري الإسباني إلى مرحلة تكسير العظام مع اقترابنا من المنعطف الأخير للموسم حيث يتصدر برشلونة المشهد برصيد 76 نقطة وبفارق سبع نقاط كاملة عن ملاحقه ريال مدريد صاحب الـ 69 نقطة.
وبينما تبدو الأرقام في مصلحة الفريق الكتالوني فإن الحسابات الفنية والذهنية تتشابك بشكل معقد مع انخراط الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
يواجه ريال مدريد بايرن ميونخ في مواجهة كبرى بينما يصطدم برشلونة بأتلتيكو مدريد وهو وضع خلق حالة من الترقب تجعل كل فريق ينظر إلى نتائج الآخر بعين المصلحة غير المباشرة في مفارقة كروية تظهر بوضوح في هذا التوقيت من الموسم بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة المحلية.