حتى سيميوني لم يحضر والليجا لم تتعرف على اللاعبين.. 10 تبديلات أمام إشبيلية تُجهز أتلتيكو مدريد لمعركة برشلونة في الأبطال!

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ الهزيمة أمام مضيفه إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الإسباني في ليلة شهدت أحداثًا استثنائية بعيدة كل البعد عن التنافس التقليدي.

هذه الخسارة لم تكن مجرد تعثر عادي للروخي بلانكوس بل كانت بمثابة طوق نجاة غالي الثمن للفريق الأندلسي الذي لم يتذوق طعم الانتصارات في الليجا منذ شهر فبراير الماضي وتحديدًا منذ فوزه على خيتافي.

بدا المشهد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان وكأن دييجو سيميوني قرر بوعي كامل تقديم هدية ثمينة لأهل الدار مقابل شراء راحة ذهنية وبدنية مطلقة لكتيبته الأساسية قبل المعركة الكبرى المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.



