AFP
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سيميوني: ريال مدريد أفضل من أتلتيكو في هذا الجانب.. ولا أكن سوى الاحترام لمورينيو!
منافسة متجددة في ملعب ميتروبوليتانو
تتحول أضواء الدوري الإسباني نحو العاصمة في نهاية هذا الأسبوع حين يستضيف أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد في مواجهة تجمع سيميوني ومورينيو على خط التماس للمرة الأولى منذ عام 2014. ويتقدم فريق مورينيو حاليًا بفارق نقطتين على أتلتيكو بعد ست مباريات، فيما يتخلف غريما مدريد عن المتصدر برشلونة الذي فرض إيقاعه مبكرًا.
لا تزال ذكريات مواجهاتهما السابقة حاضرة بقوة في أذهان الكثير من المشجعين، لا سيما نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 حين أقصى فريق سيميوني فريق تشيلسي بقيادة مورينيو من المسابقة بشكل لافت. غير أن المدرب الأرجنتيني سارع إلى تجاوز الروايات التاريخية خلال واجباته الإعلامية قبل المباراة. وقال سيميوني للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم السبت: «لست ممن يتوقفون طويلًا عند [أمور] مضى عليها سنوات عديدة. أكنّ احترامًا كبيرًا لمورينيو، فقد كنت من المعجبين به منذ وقت طويل، تابعته وشاهدته».
- Getty Images Sport
إعجاب متبادل وسط التوتر
على الرغم من الطبيعة الشرسة لديربي مدريد، حرص سيميوني على التأكيد على العلاقة المهنية التي تجمعه بالمدير الفني لريال مدريد. فقد رسم المدربان، اللذان التقيا ست مرات في السابق، حيث فاز مورينيو في المواجهات الثلاث الأولى قبل أن يعجز عن تذوق طعم الانتصار مجدداً، ملامح حقبة كاملة من كرة القدم الأوروبية بأسلوبيهما البراجماتي والقوي. وحقق سيميوني فوزين في تلك المواجهات، وأبرزها آخر مواجهة بينهما في ديربي مدريد ضمن نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2012–13، إذ كثيراً ما جرت المقارنة بين المدربين بسبب صلابتهما الدفاعية وقدرتهما على التحفيز.
وأعرب مدرب أتلتيكو عن أمله في أن تكون مواجهة يوم الأحد إضافة تليق بتاريخهما المشترك من المعارك التنافسية. وتابع سيميوني إشادته بمدرب إنتر وبورتو السابق قائلاً: "إنه يعرف مدى التقدير الذي أكنّه له. آمل أن نتمكن من المنافسة غداً كما فعلنا في مواجهاتنا السابقة معه".
معضلات الاختيار ومخاوف الإصابات
يدخل أتلتيكو مدريد المباراة وهو يعاني من عدة مشكلات في الثلث الأخير من الملعب. تصدّرت مطاردة خوليان ألفاريز فترة الانتقالات الصيفية للنادي، لكن اللاعب السابق لمانشستر سيتي شهد تراجعًا في مشاركته مؤخرًا. ومع غياب ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة، انتقل عبء التسجيل نحو الوافد الجديد جوناثان ديفيد، الذي قدّم أداءً مميزًا بتسجيله هدفين في آخر ظهورين له مع الروخيبلانكوس.
لم يشارك ألفاريز في المباريات الأخيرة بالليجا أمام ريال سوسييداد وأوساسونا، ما أثار تساؤلات حول جاهزيته البدنية واندماجه التكتيكي. وأكّد سيميوني عند سؤاله عن جاهزية المهاجم الأرجنتيني لمباراة الديربي: «سيكون معنا. لاحقًا سنقرر ما إذا كان سيبدأ أساسيًا، أم يدخل في الشوط الثاني».
- Getty Images Sport
تحييد خطر ريال مدريد
تكتيكياً، يخشى سيميوني السرعة المدمّرة التي يمتلكها ريال مدريد في الهجمات المرتدة. فقد صقل مورينيو الفريق الملكي ليصبح وحدة فعّالة تزدهر بالانقضاض على الخصوم عندما يفقدون تركيزهم، وهو أداء جعله لا يتلقى سوى هزيمة واحدة طوال الموسم، أمام ريال بيتيس، بعد فوزه بنتيجة 3-2 على إلتشي يوم الثلاثاء. وأبرز سيميوني الخطر المحدد الذي يشكّله كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، مشيراً إلى أن أي أخطاء فنية في وسط الملعب قد تكون قاتلة لآمال أتلتيكو في تحقيق فوز على أرضه.
وفي تحليله لنقاط قوة منافسه، أشار سيميوني إلى خطورة مرحلة التحوّل، حيث بدا ريال مدريد مهيمناً بشكل خاص هذا الموسم. وقال سيميوني معترفاً بذلك ومثنياً على الإعداد التكتيكي لمورينيو: «هم أفضل منا في مرحلة التحوّل. فعندما تُفقد الكرة، يبحثون عن [كيليان] مبابي وفينيسيوس [جونيور]، ويلعبون على هذه النقطة القوية. علينا أن نقرأ المباراة جيداً وألا نسمح بأي فقدان للكرة، حتى لا نمنحهم فرصة استغلال تلك التحولات».
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