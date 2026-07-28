"سيميدو بريء والديون الجميع يعلم مصدرها" .. رسالة كريستيانو رونالدو تعيد الأمور إلى نصابها في النصر ويطالب بتجديد عقد زميله

أزمة مالية طاحنة تضرب النصر في الوقت الحالي، لدرجة رفعت ديونه إلى 800 مليون ريال سعودي، بحسب ما كشفت صحيفة "الرياضية".

تلك الديون تكبل أيادي شركة النصر، فلا يمكنها إبرام أي صفقة جديدة خلال الصيف الجاري إلا بعد تسديد تلك المستحقات، كما أنها عاجزة عن دفع رواتب اللاعبين كاملة عن شهر يونيو الماضي.

هذه الأزمة بجانب عدة قرارات إدارية، منها إعفاء لويس بارافيتا من عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية اللجنة التنفيذية، والذي كان يعتبر ممثلًا عن الدون، دفع كريستيانو رونالدو للغضب الجم.

ناهيك عن تحدث بعض التقارير عن غضب صاروخ ماديرا من التعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو دون الرجوع له.

بل تحدث الإعلامي النصراوي سعود الصرامي عبر حسابه على "سناب شات"، كاشفًا رسالة رونالدو لمسؤولي النادي، عقب زيارته لمعسكر الفريق الحالي في مدينة لشبونة البرتغالية.

الصرامي أكد أن رونالدو أخطر مسؤولي النصر بأنه لن يتدخل في أي ملف للنادي خارج المستطيل الأخضر في الموسم المقبل، "مهما كان حجم ضرره على الفريق".

وشدد رونالدو – بحسب الصرامي – أن دوره في العالمي سيقتصر على كونه لاعبًا فقط، إذ قرر أن يكون موسم 2026-27 هو الأخير له داخل النادي، وبعده سيغادر أسواره بشكل نهائي.

ويبدو من مزاعم الصرامي أن رونالدو قد صرف نظر حتى عن الاستثمار في النادي العاصمي، إذ كان من المقرر أن يستحوذ على نسبة من ملكيته في عصر الخصخصة.

ووفقًا للصرامي أيضًا، فإن صاروخ ماديرا قد "فقد الشغف" عن خوض المباريات بقميص العالمي مع تبقي موسم وحيد في عقده، لذا أخطر المسؤولين أن نسبة مشاركته في 2026-27 لن تتخطى 50% من المباريات.

واختتم الإعلامي النصراوي: "يشعر الأسطورة أنه يجب أن يلعب عدد محدود من المباريات، وأن لا يرهق نفسه بكثرة التنقلات".



