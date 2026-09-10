"منع إقالة سيموني إنزاجي".. الاتهام الأول ضد نواف التمياط بعد انضمامه لإدارة الهلال والرد جاء سريعًا!

المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يواجه انتقادات عنيفة للغاية؛ وذلك منذ تولى القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال، صيف 2025.
وبدأ إنزاجي مسيرته مع الهلال، بشكلٍ أكثر من رائع؛ عندما قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم 2025 بـ"النظام الجديد"، وبنتائج تاريخية لا تنسى.
من هذه النتائج؛ التعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد في دور المجموعات، والفوز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي.
لكن بعد ذلك؛ خسر الزعيم الهلالي لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين والنخبة الآسيوية، لتبدأ الانتقادات تطال إنزاجي وجهازه المعاون.
واكتفى "هلال إنزاجي" بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وسط أداء سيئ للغاية.