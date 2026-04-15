رغم توريطه النادي في سيموني إنزاجي!.. مفاجأة منتظرة عن فهد بن نافل بعد انتقال ملكية الهلال إلى الوليد بن طلال

واستكمالًا لتصريحاته.. كشف الناقد الرياضي بندر الرزيحان، عن أن "عودة" فهد بن نافل المحتملة إلى رئاسة نادي الهلال؛ ستكون بداية من الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وليس الآن.

الرزيحان أوضح في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، أن "عودة" ابن نافل لرئاسة الهلال؛ ستأتي بعد انتقال ملكية النادي إلى عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، خلال اليومين القادمين.

وأجمعت كافة التقارير المحلية، على شراء ابن طلال للزعيم الهلالي؛ وهو الأمر الذي ألمح إليه صندوق الاستثمارات السعودي، بإعلانه بيع حصته في نادٍ كبير.

ويمتلك صندوق الاستثمارات 75% من أسهم "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"؛ بينما الـ25% الأخرى، مملوكة لوزارة الرياضة السعودية.