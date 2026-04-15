Fahad bin Nafel Al Hilal Fans Al Waleed bin Talal
أحمد فرهود

رغم توريطه النادي في سيموني إنزاجي!.. مفاجأة منتظرة عن فهد بن نافل بعد انتقال ملكية الهلال إلى الوليد بن طلال

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

يبدو أن عملاق الرياض الهلال، سيشهد مفاجآت من العيار الثقيل، خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.

الهلال يُعاني بشدة في الفترة الأخيرة؛ حيث ودع مسابقة النخبة الآسيوية من ثمن النهائي، مع التراجع إلى "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    فهد بن نافل.. عودة منتظرة إلى "رئاسة" الهلال

    وفي هذا السياق.. أعلن الناقد الرياضي بندر الرزيحان، إمكانية "عودة" فهد بن نافل، إلى رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، من جديد.

    ابن نافل تولى رئاسة الهلال، في الفترة من 2019 إلى 2025؛ قبل أن يرحل عن منصبه رسميًا، ويترك المهمة إلى الأمير نواف بن سعد.

  • موعد عودة فهد بن نافل إلى "رئاسة" الهلال

    واستكمالًا لتصريحاته.. كشف الناقد الرياضي بندر الرزيحان، عن أن "عودة" فهد بن نافل المحتملة إلى رئاسة نادي الهلال؛ ستكون بداية من الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وليس الآن.

    الرزيحان أوضح في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، أن "عودة" ابن نافل لرئاسة الهلال؛ ستأتي بعد انتقال ملكية النادي إلى عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، خلال اليومين القادمين.

    وأجمعت كافة التقارير المحلية، على شراء ابن طلال للزعيم الهلالي؛ وهو الأمر الذي ألمح إليه صندوق الاستثمارات السعودي، بإعلانه بيع حصته في نادٍ كبير.

    ويمتلك صندوق الاستثمارات 75% من أسهم "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"؛ بينما الـ25% الأخرى، مملوكة لوزارة الرياضة السعودية.

    إنجازات تاريخية للهلال مع فهد بن نافل.. ولكن!

    كما ذكرنا.. تولى فهد بن نافل رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال؛ وذلك في الفترة من 2019 إلى 2025، عندما ترك المنصب لمصلحة الأمير نواف بن سعد.

    وحقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، 12 لقبًا رسميًا في عهد ابن نافل؛ على النحو التالي:

    * الدوري السعودي للمحترفين: 4 مرات.

    * كأس خادم الحرمين الشريفين: 3 مرات.

    * كأس السوبر السعودي: 3 مرات.

    * دوري أبطال آسيا: مرتان.

    أيضًا.. تحصل الهلال على "وصافة" كأس العالم للأندية 2022؛ وذلك في عهد ابن نافل

    لكن أكثر ما يُعاب على فترة هذا الرئيس؛ هو "فشله" في ملف التعاقد مع مدير رياضي أجنبي، إلى جانب توريط النادي في المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وتعاقد ابن نافل مع إنزاجي صيف 2025، قبل الرحيل عن منصبه؛ حيث كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن صعوبة "إقالته" الآن بعد تراجع النتائج، بسبب قيمة "الشرط الجزائي" الذي يصل إلى 181 مليون ريال سعودي.

    مسيرة سيموني إنزاجي مع نادي الهلال

    المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي تولى تدريب عملاق الرياض الهلال، في مطلع يونيو من عام 2025؛ قادمًا من صفوف النادي المحلي الكبير إنتر.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي قاد فيها الفريق الأول للتأهُل إلى دور ربع النهائي، قبل الخروج ضد فلومينينسي البرازيلي.

    ومن ثم.. انطلقت مسيرة المدير الفني الإيطالي "المحلية والقارية"، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حيث يحتل "المركز الثاني" في دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا، مع التأهُل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وجاءت الضربة الأكبر للزعيم الهلالي مع إنزاجي؛ بالخروج من دوري أبطال آسيا "النخبة" من ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.

    * أرقام الهلال تحت قيادة سيموني إنزاجي:

    - مباريات: 46.

    - فوز: 33.

    - تعادل: 11.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 116.

    - أهداف مستقبلة: 48.

