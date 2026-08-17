سيموني إنزاجي يتحدث عن "مركز" روبن نيفيش.. ويفاجئ الجمهور: نجم الهلال قد يغيب طويلًا بسبب الإصابة

في البداية.. كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، عن سبب غياب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والفرنسي سايمون بوابري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة نادي الرائد؛ وذلك في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

إنزاجي أعلن في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الرائد، أن غياب مالكوم وبوابري عن الهلال؛ جاء بسبب معاناتهما من الإصابة.

وأشار المدير الفني الإيطالي إلى أن مالكوم، تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيصلي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تلقى النجم الفرنسي الشاب ضربة قوية، في الحصة التدريبية الأخيرة.