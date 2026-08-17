سيموني إنزاجي يتحدث عن "مركز" روبن نيفيش.. ويفاجئ الجمهور: نجم الهلال قد يغيب طويلًا بسبب الإصابة

تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد الفوز على نادي الرائد، مساء يوم الإثنين.
الهلال فاز (2-0) على الرائد؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد الفوز على نادي الرائد، مساء يوم الإثنين.
الهلال فاز (2-0) على الرائد؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
في البداية.. كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، عن سبب غياب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والفرنسي سايمون بوابري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة نادي الرائد؛ وذلك في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
إنزاجي أعلن في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الرائد، أن غياب مالكوم وبوابري عن الهلال؛ جاء بسبب معاناتهما من الإصابة.
وأشار المدير الفني الإيطالي إلى أن مالكوم، تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيصلي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تلقى النجم الفرنسي الشاب ضربة قوية، في الحصة التدريبية الأخيرة.
واستكمالًا لتصريحاته.. شرح الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، طبيعة إصابة النجم الفرنسي الشاب سايمون بوابري؛ والتي أدت إلى غيابه عن مواجهة نادي الرائد، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.
وأوضح إنزاجي أن بوابري، يُعاني من "ورم دموي" كبير؛ وذلك إثر الضربة التي تعرض لها خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي سبقت مواجهة الرائد.
وفجّر المدير الفني الإيطالي مفاجأة صادمة؛ بتأكيده على أن هذه الإصابة قد تتسبب في إبعاد بوابري، لفترة طويلة عن الملاعب.
وعلى جانب آخر.. أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، عن سعادته الكبيرة؛ بسبب تألُق متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وتزامن تألُق نيفيش، مع عودته إلى مركزه في منتصف الملعب، بدلًا من "المدافع الثالث"؛ الذي كان يتواجد فيه بمعظم المباريات، خلال الموسم الرياضي الماضي.
وشدد إنزاجي على أنه كان يضطر للعب بالنجم البرتغالي، في مركز "المدافع الثالث"؛ وذلك بسبب كثرة الإصابات، والنقص العددي في الخط الخلفي.
ولفت المدرب الإيطالي إلى أن إشراكه لبعض اللاعبين في مراكز معينة، يكون بناء على سير كل مباراة؛ متمنيًا أن لا تحدث أي مستجدات أخرى، تجعله يضطر للدفع بنيفيش في الخط الخلفي.
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عملاق الرياض الهلال بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بانتصارين متتاليين؛ سواء في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أو كأس خادم الحرمين الشريفين.
واستهل الهلال موسمه؛ بالفوز (4-2) ضد نادي الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن.
ومن ثم.. حجز الزعيم بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك في أعقاب فوزه على نادي الرائد (2-0)، مساء يوم الإثنين.