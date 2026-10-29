ديشان ومدرب النصر السابق .. طريقان أمام يوفنتوس لاستبدال سباليتي وأحدهما يمهد لقدوم سيموني إنزاجي!

بعد الهزيمة الثالثة في تسع مباريات بالدوري الإيطالي، بات موقف لوتشيانو سباليتي يبدو محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد مع يوفنتوس.

الفريق أصبح لديه الآن 14 نقطة، ويقبع على بُعد 11 نقطة عن الصدارة وست نقاط عن المركز الرابع، وهو المركز الذي يضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في ملعب ماراسي، بدا يوفنتوس تائهًا تمامًا وهو يخسر 2-0 أمام جنوى: ذهنيًا وفنيًا وتكتيكيًا. وكان الأمر نفسه قد حدث قبل عشرة أيام في الهزيمة على أرضه 3-0 أمام لاتسيو.

وبعد المباراة، قدّم سباليتي تقييمًا لاذعًا لفريقه: «كان هناك القليل من كل شيء فيها. علينا أن نرى ما إذا كان هؤلاء اللاعبون يملكون كل ذلك في داخلهم الآن».

وفي وقت مبكر من الموسم، كان المدرب القادم من تشرتالدو قاسيًا على نفسه بالقدر نفسه: «أنا أراهن على فرصة إنهاء مسيرتي بشكل جيد في هذا الأمر. أنا على مشارف السبعين».