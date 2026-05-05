زهيرة عادل

حُلو سيموني إنزاجي أمام الخليج لم يكتمل لكنه ليس المُذنب الوحيد .. وسلطان مندش يعيد ذكرى الاتحاد السيئة

أبرز ملامح انتصار الهلال أمام الخليج 2-1..

يبدو أنه أصبح مكتوبًا على جمهور الهلال أن يعيش على أعصابه في غالبية المباريات، فلم يعد هناك فوزًا سهلًا له .. هذا هو حاله في الموسم الجاري، ومواجهة الخليج لم تشذ عن ذلك!

الزعيم حقق اليوم الثلاثاء، الفوز أمام الخليج بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الخليج الذي قدم مباراة بمستوى أكثر من رائع، تقدم أولًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بفضل جوشوا كينج بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية.

لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عادل للمباراة بفضل ضربة ركنية أيضًا، حيث حول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عرضية من روبن نيفيش إلى هدف في الدقيقة 34.

فيما استغل "نجم المباراة" سلطان مندش خطأ دفاعي قاتل، ليحرز هدف الفوز للأزرق في الدقيقة 79، خاطفًا ثلاث نقاط غالية.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، متأخرًا بنقطتين فقط عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الـ11.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الهلال والخليج، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • حُلو سيموني إنزاجي لم يكتمل

    الليلة فاجأ المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي بتشكيلته، ليس فقط لأنه أجلس الثنائي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والجناح القائد سالم الدوسري على مقاعد البدلاء، إنما حتى بتوظيف اللاعبين الذين اعتمد عليهم داخل المستطيل الأخضر .. فلم يكن يعلم الجمهور ما إذا كان يفرح لاستبعاد الثنائي الأول أم يتحسر على شكل فريقه في غيابهما!

    عن توظيف اللاعبين، فلم يكن مفهومًا ما يحدث على أرض الملعب؛ لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش تارةً قلب دفاع وأخرى ظهير أيمن، "الجناحان" متعب الحربي وتيو هيرنانديز يتولان أمر الجبهة اليسرى، و"الجناحان" أيضًا سلطان مندش ومالكوم دي أوليفيرا على الجبهة اليمنى - الأخير تحول من مهاجم ثاني لجناح في الشوط الثاني -.

    وبخلاف فكر إنزاجي في تغيير مراكز اللاعبين، حتى من شارك في مركزه لم يقدم المطلوب، ما زاد من حسرة الجماهير؛ نتحدث عن مالكوم وماركوس ليوناردو التائهين داخل المستطيل الأخضر، محمد كنو الذي كان رائعًا طوال الموسم الجاري، لكنه ظهر متواضعًا الليلة.

    الشيئان فقط تأكدنا منهما وسط كل هذا العبث الذي ظهر به الهلال الليلة أمام الخليج؛ الأول أن إبعاد روبن نيفيش عن صناعة اللعب ينعكس سلبًا بشكل كبير على الشكل الهجومي للهلال، والثاني أن المشكلة ليست في مشاركة سالم الدوسري وكريم بنزيما بل تكون المشكلة أكبر في غيابهما كما شاهدنا المعاناة الليلة .. بالمختصر المعاناة في الموسم الجاري "كمستوى فني" كُتبت على الزعيم حتى وإن حصد البطولات في النهاية!

  • سلطان مندش .. حسنة الهلال

    للمرة الثانية فقط بالموسم الجاري من دوري روشن السعودي يشارك الجناح الأيمن سلطان مندش في التشكيل الأساسي للهلال، بعد الانضمام له في الميركاتو الشتوي 2026.

    تلك الخطوة التي اتخذها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي أخيرًا طال انتظارها من قبل الجماهير، والحقيقة أنه لم يخيب الآمال.

    بذكاء كبير وقراءة ملعب أكثر من رائعة، أحرز مندش هدف الفوز للهلال، مستغلًا خطأ فادح من البرتغالي بيدرو ريبوتشو في تأمين الكرة قبل إرجاعها لحارس مرماه أنتوني موريس.


    هذا الهدف ربما لم يكن الخليج يستحقه بالنظر لما قدمه طوال الـ90 دقيقة، حيث أحرج الهلال، لكنه تكليل لمجهود صاحب الـ31 عامًا في المباراة، إذ كان الأفضل من بين كافة زملائه.

    يؤخذ على مندش فقط أخطاؤه المتكررة في المواجهات الثنائية، إذ كانت العيب الأكبر في أدائه، لكن في المجمل كان جيدًا دفاعيًا وهجوميًا على حدٍ سواء، رغم بعض المضايقات التي واجهها في الشوط الثاني في ظل تضارب المهام بينه وبين مالكوم.

    أما الأجمل في مستواه فهي "الروح" الذي كان يلعب بها، والتي تجلت في هدفه، وهذا ما غاب عن الهلال في بعض مباريات الموسم الجاري في ظل الطريقة الدفاعية التي يعتمدها إنزاجي غالبًا، حتى اعتاد اللاعبون على استقبال اللعب أكثر من مثل تلك المحاولات.

  • سلطان مندش .. يعيد ذكرى الاتحاد السيئة

    بقدر سعادة  جمهور الهلال بالمستوى الذي ظهر به سلطان مندش أمام الخليج، والذي يطمئنهم في وقت يعاني به الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من تراجع ملحوظ في المستوى، بقدر ما حملت تلك المواجهة ذكرى سيئة لجمهور الاتحاد..

    الهدف الذي سجله مندش في شباك الخليج الليلة، أهدر من المسافة نفسها مثله بينما كان يمثل الاتحاد موسم 2016-2017، والمفارقة أنه كان أمام الخليج أيضًا!

    في الثالث من يناير 2017، استضاف الاتحاد الخليج، ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

    في الدقائق الأخيرة من تلك المباراة، أتيحت فرصة انفراد صريح لسلطان مندش أمام مرمى الخليج، لكنه أهدره بغرابة شديدة، ليضيع ثلاث نقاط على العميد.


    تلك الفرصة المحققة المهدرة من مندش، أضاعت كذلك صدارة جدول الترتيب على الاتحاد، حيث احتلها الهلال حينها، وقد توج الزعيم في الأخير بطلًا لموسم 2016-2017.

    لكن بعد تسع سنوات، وبفضل فرصة مشابهة، يقلص مندش الفارق النقطي بين الهلال والنصر لنقطتين، مع إمكانية خطف الصدارة حال حقق الزعيم الفوز في الديربي المقرر له 12 من مايو الجاري.