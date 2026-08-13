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Simone Inzaghi Al HilalGetty
محمود خالد

"لا يريدون رحيله لهذا السبب" .. نواف التمياط لعب دورًا في بقاء إنزاجي مع الهلال!

الهلال
سيموني إنزاجي
دوري روشن السعودي

"قرار محفوف بالمخاطر"

وسط حالة من عدم الرضا بين جماهير نادي الهلال، يستعد الإيطالي سيموني إنزاجي، لبداية جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم، في موسم 2026-2027، في ظل عدم استقرار ميركاتو الزعيم "الصيفي".

المؤشر العام هو استياء قطاع كبير من جماهير الهلال، التي كانت ترى الأفضلية في رحيل المدرب الإيطالي، في ظل الاعتراض على اسلوبه "الدفاعي" الذي لا يتناسب مع الطبيعة الهجومية للفريق، فضلًا عن الاكتفاء بلقب وحيد في الموسم الماضي، وهو كأس خادم الحرمين الشريفين، وعدم تحقيق لقب الدوري، وكذلك الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم ذلك، إلا أن الاتجاه الحالي هو بقاء سيموني إنزاجي على رأس الجهاز الفني للهلال، لحين انتهاء عقده في صيف 2027.

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  • Sami Al-Jaber Nawaf Al-TemyatGetty

    دور نواف التمياط في بقاء إنزاجي

    السؤال الذي كان محور اهتمام جماهير الهلال، في الفترة الأخيرة، هو "من وراء بقاء سيموني إنزاجي مع الزعيم؟".

    الهلال دخل الموسم بإدارة رياضية جديدة، مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، فضلًا عن "غربلة" في صفوف الفريق، بين ضم صفقات جديدة، ورحيل آخرين، في فترة الميركاتو الصيفي، إلا أن القول الفصل في مصير إنزاجي كان "البقاء".

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عن دور أسطورة نادي الهلال، نواف التمياط، في بقاء سيموني إنزاجي مع الفريق.

    وقال الجماز، خلال ظهوره عبر برنامج "في 90"، إن نواف التمياط موجود ضمن فريق الإدارة الرياضية بنادي الهلال، وبدأ العمل فعليًا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي حتى اللحظة، ولا يعرف السبب وراء ذلك.

    وأوضح الجماز أن ريتشارد هيوز يضم فريق عمل كبير، من ستة أشخاص، ونواف التمياط معه في العمل، مضيفًا أن التمياط له رأي مرجح في بقاء إنزاجي.

    وعنه، تحدث الإعلامي عبد العزيز الغيامة، مؤكدًا أن هناك ثلاثة أشخاص في الهلال أبدوا قرارهم بشأن مصير إنزاجي؛ حيث يؤيد أحدهم رحيله، بينما أصرّ هيوز على بقائه، وأيد نواف التمياط استمراره أيضًا.

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  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    السر وراء بقاء الإيطالي

    وأضاف الجماز أن نواف التمياط له رأي مرجح حول استمرار إنزاجي، ولكن الكلمة الأولى تعود إلى ريتشارد هيوز، وهو مؤيد له في بقاء المدرب الإيطالي.

    ما السبب في ذلك؟، سؤال رد عليه الجماز بإيضاح وجهة نظر هيوز في استمرار سيموني إنزاجي، والذي يعود إلى "الشرط الجزائي الكبير" في عقده، والذي يمكن الاستفادة منه في استقطاب صفقات جديدة، بدلًا من دفع مبلغ كبير مقابل رحيله.

  • "قرار محفوف بالمخاطر"

    وفي هذا السياق، أكد عبد الرحمن الجماز، أن قرار نادي الهلال، بالإبقاء على سيموني إنزاجي، هو بمثابة قرار محفوف بالمخاطر.

    ورغم الإشارة إلى أن الهلال قادر على الاستفادة من حالة عدم الاستقرار بين منافسيه، على حد وصفه، إلا أن الجماز توقع بأن الجولات الخمس الأولى في دوري روشن السعودي، ستكون مليئة بالقرارات القوية داخل أرجاء الزعيم، ليس فقط في حالة الخسارة، وإنما حال التعادل أيضًا، والذي ستقوم معه قائمة الجماهير.

    ونوّه الجماز بأن هناك حالة إحباط عامة داخل الأندية الجماهيرية، وإن اختلفت الأسباب، مضيفًا أن الهلال كان ينبغي أن يكون الأكثر استقرارًا، إلا أن الحالة العامة تحمل قناعة داخل الهلال، بأن إنزاجي لا يناسبه.


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  • al hilal ticketsGetty Images

    كيف استعد الهلال للموسم الجديد؟

    وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف عن انتقال نسبة 70% من ملكية نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة، التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، في إبريل الماضي.

    وعلى مستوى الفريق الأول، فرغم أن سيموني إنزاجي حقق معه مشوارًا تاريخيًا في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، بالنظام الموسّع، في نسخة "2025"، بالتأهل إلى ربع النهائي، بعد التعادل مع ريال مدريد وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، إلا أن أداء الزعيم على مدار موسم 2025-2026، صاحبه الكثير من الانتقادات تجاه المدرب الإيطالي، بسبب طريقته الدفاعية.

    وجاءت نتائج الهلال في الموسم الماضي على النحو التالي..

    * الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي.

    * احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر "البطل".

    * الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (3-3)، في الوقت الأصلي.

    * الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي، وقرار بحرمانه من المشاركة في النسخة الجديدة.

    وطبقًا لذلك، فإن الهلال في انتظار روزنامة ثقيلة في موسم 2026-2027، حيث يشارك في ثلاث بطولات مختلفة؛ ما بين دوري روشن، كأس الملك، دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن الموسم الجديد سيشهد الكثير من التوقفات؛ بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.

    وكان الهلال قد خاض معسكرًا خارجيًا في النمسا، من أجل التحضير للموسم الجديد، حيث حقق فوزين على شتورم جراتس بنتيجة (2-1) وماميلودي صنداونز (2-0)، فيما تلقى خسارة أمام مولودية الجزائر (0-2)، وتعادل مع الأهلي القطري (3-3).

    وحسم الهلال رسميًا، تعاقده مع الجناح الأيسر الهولندي كريسنسيو سامرفيل، بالإضافة إلى محمد محزري، محمد الصرنوخ، صبري دهل، محمد العويس، عبد الله العنزي، نواف الحبشي، بينما كشف عن رحيل ماركوس ليوناردو إلى أياكس، وكذلك مغادرة محمد القحطاني للقادسية وعبد الله رديف نحو الأهلي "في صفقة انتقال حر"، فضلًا عن إعارة عبد الركيم دارسي وعبد الله الزيد إلى أبها والدرعية.

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